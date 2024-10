Colliers Project Leaders, Middle East obtient un projet de 250 millions de dollars pour le World Trade Center, Yerevan

YEREVAN, Arménie, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- L'entreprise leader en gestion de projets diversifiés, Colliers Project Leaders, Middle East, a remporté le mandat de fournir des solutions de gestion de projet de bout en bout pour le nouveau World Trade Center d'Erevan en Arménie, évalué à ~250 millions de dollars US. Fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement arménien et Renshin Ltd, le projet est conçu pour être un développement à usage mixte ultramoderne qui abritera des espaces commerciaux, des bureaux, des points de vente, des hôtels et des salles d'exposition. Reconnu pour son expertise dans l'industrie immobilière et la gestion de projets, Colliers a fait ses preuves dans la réalisation de projets de grande envergure, dont le World Trade Center à Bengaluru, en Inde.

Colliers Project Leaders est de plus en plus présent au Moyen-Orient et a été largement reconnu pour la réalisation de projets de qualité supérieure au fil des ans, dans des segments tels que l'infrastructure, le résidentiel, l'éducation, les soins de santé et les bureaux. Connue pour son leadership visionnaire et l'adoption d'outils et de technologies de pointe, la société a redéfini la gestion de projet au Moyen-Orient.

"Nous avons toujours mis l'accent sur le développement constant de nos capacités afin de répondre aux besoins du marché. Qu'il s'agisse de l'adaptation des meilleures pratiques mondiales ou du développement de technologies d'avant-garde, notre objectif final a toujours été d'obtenir des résultats supérieurs. Un projet de cette envergure nécessite une expertise stratégique et technique de premier plan, ce qui est notre capacité avérée. Nous sommes reconnaissants à Renshin Limited et au gouvernement arménien de nous avoir confié cette mission de premier plan et nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires internes et externes au Moyen-Orient, en Inde et en Géorgie pour la mener à bien", déclare Sankey Prasad, président et directeur général de Colliers pour le Moyen-Orient et l'Inde.

"Le projet World Trade Center Yerevan est un projet immobilier à usage mixte, net-zéro, qui promet de devenir le nouveau visage d'Erevan. Pour tenir cette promesse, nous faisons appel aux meilleurs talents, à la meilleure expertise et aux meilleures entreprises mondiales. Après une procédure d'appel d'offres rigoureuse et difficile, nous sommes heureux d'annoncer que Colliers Project Leaders a été sélectionné pour devenir notre partenaire de confiance. Nous sommes particulièrement heureux et fiers que notre projet ait incité Colliers International Group Inc. société canadienne de services professionnels et de gestion d'investissements, spécialisée dans l'immobilier et cotée au Nasdaq et à Toronto, à entrer en Arménie et à y établir une présence permanente. Cette initiative s'inscrit dans le droit fil de la mission de la WTCY, qui consiste à promouvoir les relations commerciales internationales et à accroître la participation de l'Arménie au commerce et à l'investissement mondiaux. Nous sommes impatients de travailler avec nos estimés collègues de Colliers dans cette entreprise unique", déclare Artashes Tonoyan, PDG et président du comité exécutif du World Trade Center Yerevan.

