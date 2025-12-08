엘프바의 과감한 시도, 절제된 디자인이 돋보이는 니코틴 감축 키트의 잇따른 수상

런던 2025년 12월 8일 /PRNewswire/ -- 세계적인 전자담배 브랜드 엘프바(ELFBAR)는 오늘 성인 흡연자와 전자담배 애용자의 금연을 돕는 업계 최초의 엘파 프로 니코틴 감축 키트(ELFA PRO Nicotine Reduction Kit)가 대담하면서도 절제된 디자인에 힘입어 세계적인 디자인 어워드인 펜타어워즈(Pentawards), 레드닷 어워드(Red Dot Award)*, 런던 디자인 어워즈(London Design Awards)를 잇따라 수상하는 쾌거를 이뤘다고 발표했다.

체계적인 금연 계획

ELFA PRO Nicotine Reduction Kit

엘프바의 전통적인 액상 팟 교체 방식의 엘파 프로 니코틴 감축 키트는 90일 동안 3단계로 나눠 니코틴 함유량을 2%에서 1%, 그리고 최종적으로 0%로 점차 줄이도록 설계되었다. 금연 과정은 1개월 단위의 3단계(1~30일 차, 31~60일 차, 61~90일 차)로 나뉘어 있으며, 단계마다 니코틴 함량이 대폭 줄어든다.

제품 사용자가 니코틴에서 완전히 해방될 수 있도록 돕는 각 단계는 행동 변화에 흔히 수반되는 감정적 흐름을 반영하여 '각성(Awaken)', '수용(Embrace)', '변화(Transform)'로 명명되었다. 포장을 뜯을 때마다 시각적으로나 심리적으로나 마음이 한결 홀가분해지므로 니코틴을 끊는 과정이 더 가시적이고 실감 나게 와닿는다.

엘프바 브랜드 마케팅 책임자 시즌 우(Season Wu)는 "엘프바가 추구하는 디자인이란 사람들의 호기심에서 출발해 흡연 위해성 감축(THR) 같은 개념을 몸소 체험할 기회를 선사하고, 결국 실제적인 변화로 귀결되는 일종의 자극제"이며, "디자인에 공감과 책임감을 더하면 디자인이 단순한 외적 형태를 넘어 성인 흡연자 및 전자담배 애호가와 교감하는 수단으로 변모한다"라고 강조했다.

유행을 거스르는 디자인: 흡연자의 진전을 뒷받침하는 시각적 효과

엘파 프로 니코틴 감축 키트는 따뜻한 느낌의 무광택 질감에 자연스러운 색상의 재활용 종이를 포장재로 사용하여 차분하고 편안한 분위기를 한껏 살렸다. 화려한 색상으로 매장 진열대를 가득히 메운 여타 제품과 달리, 플라스틱을 완전히 배제한 최소한의 포장을 채택한 것이다.

외부 포장에 단계별 날짜 표시가 있어 세 단계로 나뉜 니코틴 감축 과정을 명확히 이해할 수 있고, 각 팟 포장에 니코틴 함량 아이콘이 그려져 있어 자신의 금연 진행 상황을 확실히 체감하고 금연 의지를 되새길 수 있다.

이와 같은 디자인에는 흡연 대체 제품에 대한 시각적 인식을 재정립함과 동시에, 성인 흡연자와 전자담배 사용자의 단계적 금연을 돕는 데 그치지 않고, 책임감과 사명감을 겸비한 성숙한 브랜드로 자리매김하려는 엘프바의 굳은 의지가 고스란히 녹아 있다.

금연을 시작할 최고의 적기: 바로 지금

엘프바는 오랫동안 흡연 위해성 감축에 각고의 노력을 기울여 왔다. 그뿐만 아니라 엘프바는 성인 흡연자와 전자담배 사용자의 금연을 도울 실용적이고 지속 가능한 방법을 부단히 모색하고 있다. 엘파 프로 니코틴 감축 키트는 단박에 담배를 끊는 방식 대신, 사용자가 성실히 따르기만 하면 점진적으로 금연에 이를 수 있는 체계적인 금연 계획을 제시한다.

시즌 우는 "엘파 프로 니코틴 감축 키트의 장점은 사용자가 니코틴 감축 과정을 스스로 통제할 수 있다는 것이다. 엘프바는 사려 깊은 제품 및 포장 디자인을 토대로 막연히 생각만 했던 금연을 체계적인 니코틴 감축 계획으로 실현하므로 사용자가 신체적으로나 심리적으로나 자신 있고 단호하게 금연 계획을 실천할 수 있다"라고 전한 데 이어,

"엘파 프로 니코틴 감축 키트가 세계적으로 인정받게 되어 매우 기쁘다. 이 키트는 현재 출시 준비 중이며, 머지않아 사용자들에게 선보일 수 있을 것으로 기대한다"라고 덧붙였다.

* 레드닷 어워드: 2025 브랜드 & 커뮤니케이션 디자인(Brands & Communication Design 2025)

엘프바(ELFBAR) 소개

엘프바는 전 세계 전자담배 업계의 선두 주자이다. 엘프바는 2018년 창립 이래로 혁신을 핵심 가치로 삼아 차별화되고 다채로운 전자담배 관련 제품을 선보여 왔다.

전 세계 수천만 명의 성인 흡연자와 금연자가 흡연 대체 목적으로 가장 선호하는 브랜드인 엘프바는 지속 가능한 성장에 주력하고 있다.

자세한 내용은 elfbar.com에서 확인할 수 있다.

