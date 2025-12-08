ELFBAR geht mit seinem preisgekrönten Nikotinreduktions-Kit einen mutigen Schritt in Richtung zurückhaltendes Design

LONDON, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Vape-Marke ELFBAR gab heute bekannt, dass sie drei globale Designpreise erhalten hat - den Pentaward, den Red Dot Award* und den London Design Award - für das kühn-zurückhaltende Design des ELFA PRO Nikotinreduktionskits, das erste seiner Art, das erwachsenen Rauchern und Vapern helfen soll, endgültig mit dem Nikotin aufzuhören.

Den Weg jenseits des Nikotins visualisieren

ELFA PRO Nicotine Reduction Kit

Das ELFA PRO Nikotinreduktionskit, ein klassisches ELFBAR-Pod-System, ist als dreiphasiger, 90-tägiger Weg konzipiert, der die Nikotinzufuhr schrittweise von 2 % auf 1 % und dann auf 0 % senkt. Der Verlauf ist in drei Phasen gegliedert - Tag 01-30, 31-60 und 61-90 - die jeweils eine deutliche Abnahme der Nikotinstärke markieren.

Die Benennung der Phasen - Erwachen, Umarmen und Verwandeln - spiegelt den emotionalen Bogen wider, der häufig mit einer Verhaltensänderung einhergeht, und unterstützt die Nutzer auf ihrem Weg zur vollständigen Unabhängigkeit vom Nikotin. Jedes Unboxing fühlt sich leichter an, sowohl visuell als auch emotional, und macht die Reduktionsreise intuitiv und greifbar.

"Wir sehen Design als eine Möglichkeit, einen echten Wandel herbeizuführen - Ideen wie die Reduzierung von Tabakschäden (THR) in eine Erfahrung zu verwandeln, die die Menschen wirklich fühlen können", sagte Season Wu, Leiterin des Markenmarketings bei ELFBAR. "Wenn Design mit Empathie und Verantwortung verbunden ist, wird es mehr als nur eine Form - es wird zu einem Dialog mit erwachsenen Rauchern und Vapern."

Entwerfen gegen den Trend: eine visuelle Identität hinter dem Schalter

Das ELFA PRO Nikotinreduktionsset verwendet recycelbares Papier mit einer warmen, matten Textur und seinen natürlichen Farben, um einen ruhigen, beruhigenden Touch zu erzeugen. Die minimalistische, plastikfreie Verpackung steht im Kontrast zu den grellen Farben, die in den Verkaufsregalen dominieren.

Die gestaffelten Tagesmarkierungen auf der äußeren Packung zeigen deutlich die drei Phasen der Umstellung an, während die einfachen Nikotin-Prozent-Symbole auf jeder Hülsenpackung jede Stufe des Fortschritts deutlich machen und es wert sind, gefeiert zu werden.

Dieses Design steht für die kontinuierlichen Bemühungen von ELFBAR, die visuelle Wahrnehmung alternativer Rauchprodukte neu zu definieren, um eine reifere, verantwortungsvollere und zweckorientierte Identität zu schaffen, die erwachsene Raucher und Vaper bei ihrem Übergang unterstützt.

Der Moment des Wechsels: jetzt

Im Einklang mit seinem langjährigen Engagement für THR erforscht ELFBAR weiterhin praktische, nachhaltige Wege, um erwachsene Raucher und Vaper bei ihrem Übergang vom Nikotin zu unterstützen. Anstelle eines kalten Entzugs bietet das ELFA PRO Nikotinreduktionskit einen geführten, schrittweisen Weg, dem die Benutzer folgen können.

"Das ELFA PRO Nikotinreduktionskit soll den Nutzern die Kontrolle über ihre Reduktion geben. Durch das durchdachte Produkt- und Verpackungsdesign verwandelt ELFBAR die Nikotinreduzierung von einer abstrakten Absicht in einen geführten, unterstützenden Prozess, der die Nutzer befähigt, mit Zuversicht und Klarheit voranzuschreiten und ihnen hilft, körperlich und emotional Fortschritte zu machen", fügte Wu hinzu.

"Wir freuen uns sehr über die internationale Anerkennung des ELFA PRO Nikotinreduktionskits. Das Kit wird derzeit zur Marktreife gebracht, und wir freuen uns darauf, es den Nutzern zu gegebener Zeit vorstellen zu können", sagte er.

Informationen zu ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier in der globalen Vaping-Industrie. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 bietet sie ein einzigartiges und vielfältiges Vaping-Erlebnis, bei dem Innovation im Mittelpunkt steht.

ELFBAR setzt sich weiterhin für die Prävention des Zugangs von Jugendlichen und für ein nachhaltiges Wachstum als führende Marke ein, die von Millionen von erwachsenen Rauchern und Ex-Rauchern weltweit als Alternative zum Rauchen bevorzugt und genutzt wird.

