ELFBAR franchit une étape audacieuse en matière de design sobre avec son kit de réduction de la nicotine primé.

LONDRES, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La grande marque mondiale de vape ELFBAR a annoncé aujourd'hui qu'elle avait remporté trois prix mondiaux de design - les Pentawards, le Red Dot Award* et les London Design Awards - pour le design audacieusement sobre du kit de réduction de la nicotine ELFA PRO, le tout premier de son genre créé pour aider les fumeurs adultes et les vapoteurs à arrêter la nicotine pour de bon.

Visualiser le voyage au-delà de la nicotine

ELFA PRO Nicotine Reduction Kit

Le kit de réduction de la nicotine ELFA PRO, un système de dosettes ELFBAR classique, est conçu comme un parcours en trois phases de 90 jours qui réduit progressivement l'apport en nicotine de 2 % à 1 %, puis à 0 %. La progression est structurée en trois phases - jours 01-30, 31-60 et 61-90 - chacune marquant une nette diminution de la teneur en nicotine.

La dénomination des phases - Awaken, Embrace et Transform - reflète l'arc émotionnel qui accompagne souvent le changement de comportement, en soutenant les utilisateurs dans leur cheminement vers l'indépendance complète vis-à-vis de la nicotine. Chaque déballage est plus léger, à la fois visuellement et émotionnellement, ce qui rend le processus de réduction intuitif et tangible.

"Nous considérons le design comme un moyen d'apporter un réel changement, de transformer des idées telles que la réduction des méfaits du tabac en une expérience que les gens peuvent vraiment ressentir", a déclaré Season Wu, responsable du marketing de la marque chez ELFBAR. "Lorsque le design est empreint d'empathie et de responsabilité, il devient plus qu'une forme - il devient un dialogue avec les fumeurs adultes et les vapoteurs."

Concevoir à contre-courant : une identité visuelle derrière le commutateur

Utilisant du papier recyclable à la texture chaude et mate et ses couleurs naturelles pour créer un toucher calme et rassurant, le kit de réduction de la nicotine ELFA PRO adopte un emballage minimaliste, sans plastique, qui contraste avec les couleurs vives qui dominent les rayons des magasins.

Les repères de jours échelonnés sur l'emballage extérieur indiquent clairement les trois phases de la transition, tandis que les icônes simples de pourcentage de nicotine sur chaque emballage de dosettes rendent chaque étape du progrès claire et digne d'être célébrée.

Ce design représente l'effort continu d'ELFBAR pour redéfinir la perception visuelle des produits alternatifs au tabac, afin d'établir une identité plus mature, responsable et orientée vers un but précis qui soutient les fumeurs adultes et les vapoteurs dans leur transition.

Le moment de l'échange : maintenant

Conformément à son engagement de longue date en faveur du THR, ELFBAR continue d'explorer des moyens pratiques et durables de soutenir les fumeurs adultes et les vapoteurs dans leur transition vers l'arrêt de la nicotine. Plutôt que d'arrêter brutalement, le kit de réduction de la nicotine ELFA PRO propose un parcours guidé et progressif que les utilisateurs peuvent suivre.

"Le kit de réduction de la nicotine ELFA PRO permet aux utilisateurs de contrôler leur réduction. Grâce à une conception réfléchie du produit et de l'emballage, ELFBAR transforme la réduction de la nicotine d'une intention abstraite en un processus guidé et positif, permettant aux utilisateurs d'aller de l'avant avec confiance et clarté, et les aidant à progresser physiquement et émotionnellement", a ajouté M. Wu.

"Nous sommes ravis de voir le kit de réduction de la nicotine ELFA PRO recevoir une reconnaissance internationale. Le kit est actuellement en phase de préparation du marché, et nous sommes impatients de le présenter aux utilisateurs en temps voulu", a-t-il déclaré.

*Red Dot Award : Marques et communication Design 2025

