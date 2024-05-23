شركة GSCF تطلق خدمة رأس المال العامل كخدمة

تدمج الخدمة المنصة وقدرات التمويل لإنشاء أول منظومة مترابطة لرأس المال

نيويورك، 23 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة GSCF، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول رأس المال العامل، اليوم خدمة رأس المال العامل كخدمة (WCaaS)، وهي أول خدمة مبتكرة من نوعها في هذا المجال. تتيح هذه الخدمة الجديدة للشركات تحسين إدارة السيولة النقدية من خلال تطبيق نموذج تشغيل مدعوم بالتكنولوجيا ومتكامل بسلاسة مع شركائها التمويلين.

وقد قامت الشركة، بعد توحيدها تحت مظلة علامة GSCF التجارية، بدمج القدرات التشغيلية لشركتي Peridot Financing Solutions LLC وGlobal Supply Chain Finance Ltd، ويمثل دمج هذه الشركات على منصة تقنية موحدة جوهر هذا التكامل، حيث تدعم الشركة دورة رأس المال العامل الكاملة بحلول قابلة للتكوين بشكل كبير تتضمن الخدمات المدارة من قبل الخبراء والوصول إلى حلول رأس المال البديلة.

هذا وقد وسعت شركة GSCF، من خلال الاستثمارات التكنولوجية الكبيرة، نطاق الحلول التي تقدمها للشركات المالية والمؤسسات المالية. وتتيح قدرات خدمة رأس المال العامل كخدمة (WCaaS) من شركة GSCF لرؤساء الشؤون المالية CFO العمل مع الشركاء الماليين لتنفيذ استراتيجيات جديدة لكفاءة رأس المال العامل والتي من شأنها تعزيز قوة الميزانية وإدارة المخاطر والتعقيد ودعم نمو الأعمال.

لا يزال رؤساء الشؤون المالية CFO يواجهون تحديات مستمرة في جهودهم لتعزيز التحول المالي وإدارة الأنظمة المتباينة ودمج البيانات والنماذج التشغيلية. وفي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية المستمرة والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد، تتحرك الشركات وشركاؤها الماليون لاستغلال رأس المال العامل كمحرك رئيسي للنمو.

استجابةً لهذه الحاجة الملحة، توفر خدمة رأس المال العامل كخدمة (WCaaS) من شركة GSCF للعملاء ما يلي:

منظومة عمل مترابطة لرأس المال تضم الموردين والمشترين والمؤسسات المالية لخلق تجربة متكاملة وخالية من الاحتكاك

منصة شاملة ومتكاملة لتمكين منظومة العمل وتحسينها عبر الدورة الكاملة لرأس المال العامل

شريك موثوق به بخبرة عميقة في مجال رأس المال العامل وخدمات مدارة ذات قيمة مضافة

تغطية كاملة لمجموعة المخاطر عبر ملفات تعريف مخاطر العملاء والمناطق الجغرافية المختلفة من خلال الوصول إلى حلول رأس مال بديلة فريدة من نوعها

تحليلات مدعومة بالبيانات لتحويل رأس المال العامل بشكل ديناميكي إلى ميزة استراتيجية

وفقًا لشركة BCG، فإن الشركات التي قامت بتحسين رأس المال العامل لديها فرصة أكبر بنسبة 20% لتحقيق أهداف نمو إيراداتها، كما شهدت 70% من الشركات النامية التي تستخدم حلول رأس المال العامل تحسنًا في المقاييس التجارية، بما في ذلك انخفاض أيام الدفع المستحقة، ودورات تحويل نقدي أسرع، ونسب أعلى لرأس المال العامل.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Doug Morgan، الرئيس التنفيذي لشركة GSCF، قائلًا: "إن خدمة رأس المال العامل كخدمة تتجاوز الاعتماد على حلول محدودة النطاق، وتوفر مجموعة متكاملة من العروض لإدارة دورة تحويل النقد بأكملها مع قيمة مضافة من خلال تحسين مصادر التمويل والاستفادة من خبرة شركة GSCF في مجال الخدمات المالية".

هذا وقال Kevin Permenter، كبير مديري الأبحاث لدى شركة IDC Enterprise Applications: "تتمتع خدمة رأس المال العامل كخدمة (WCaaS) من شركة GSCF بالقدرة على أن تكون بمثابة حافز للتحول الاستراتيجي، حيث تساعد الشركات وشركائها الماليين على استخدام برامج رأس المال العامل لتعزيز الكفاءة وتحقيق نمو مستدام. ومع استمرار تطور دور رؤساء الشؤون المالية CFO، فإن الاستثمار في حلول رأس المال العامل المتكاملة بشكل وثيق مع سير العمل الحالي ومنصات التمويل يكتسب أهمية قصوى".

نبذة عن شركة GSCF:

تعد شركة GSCF واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول رأس المال العامل. وتتيح الشركة للشركات وشركاؤها الماليين من المؤسسات تسريع النمو وتحسين إدارة السيولة النقدية وإدارة مخاطر وتعقيدات الدورة الكاملة لرأس المال العامل. تجمع خدمة رأس المال العامل كخدمة (WCaaS) المبتكرة التي تقدمها شركة GSCF القوة التقنية لمنصة رأس المال الشاملة والمتكاملة مع الخدمات المدارة من قبل الخبراء وحلول رأس المال البديلة. يعمل فريق خبراء رأس المال العامل لدى شركة GSCF في أكثر من 75 دولة، حيث يقدم الفريق منظورًا عالميًا وشاملًا للتغلب على تحديات كفاءة رأس المال العامل. تفضلوا بزيارة www.gscf.com لمعرفة المزيد.

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