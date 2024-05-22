GSCF запускает сервис «Оборотный капитал как услуга»

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GSCF

May 22, 2024, 23:19 ET

Объединение платформы и возможностей финансирования для создания первой взаимосвязанной экосистемы капитала 

Нью-Йорк, 23 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания GSCF, ведущий мировой поставщик решений для управления оборотным капиталом, сегодня представила первое в отрасли решение «Оборотный капитал как услуга» (Working Capital as a Service, WCaaS). Это инновационное предложение позволяет компаниям оптимизировать управление ликвидностью, применяя технологическую операционную модель, легко интегрируемую с партнерами по финансированию.

Недавно объединенная под брендом GSCF, Компания интегрировала операционные возможности Peridot Financing Solutions LLC и Global Supply Chain Finance Ltd. В основе этой интеграции лежит переход Компании на единую технологическую платформу, которая поддерживает непрерывный кругооборот оборотного капитала с помощью легко настраиваемых решений, включающих услуги экспертного управления и доступ к альтернативному капиталу.

Благодаря значительным инвестициям в технологии компания GSCF расширила спектр решений, предоставляемых корпоративным клиентам и финансовым учреждениям. Созданный GSCF сервис «Оборотный капитал как услуга» позволяет аппарату финансового директора совместно с финансовыми партнерами реализовывать новые стратегии повышения эффективности оборотного капитала, которые способствуют укреплению баланса и управлению рисками и сложностями, поддерживая рост бизнеса.

Аппарат финансового директора продолжает сталкиваться с постоянными проблемами в своей деятельности по преобразованию финансовой системы, управлению разрозненными системами и интеграции данных и операционных моделей. В условиях продолжающихся экономических потрясений и сбоев в цепочках поставок компании и их финансовые партнеры используют возможность задействования оборотного капитала в качестве ключевого фактора роста.

Отвечая на эту острую потребность, решение GSCF «Оборотный капитал как услуга» предоставляет клиентам:

  • взаимосвязанную экосистему капитала, состоящую из поставщиков, покупателей и финансовых учреждений, для обеспечения интегрированного и бесперебойного взаимодействия;
  • комплексную платформу для обеспечения функционирования и оптимизации экосистемы на протяжении всего кругооборота оборотного капитала;
  • надежного партнера, обладающего глубокими знаниями в области оборотного капитала и предоставляющего услуги управления с добавленной стоимостью;
  • охват полного спектра рисков, связанных с различными профилями риска клиентов и географией бизнеса, благодаря уникальному доступу к альтернативным решениям по привлечению капитала;
  • аналитические данные для динамического управления оборотным капиталом и превращения его в стратегическое преимущество.

По данным BCG, компании, оптимизировавшие свой оборотный капитал, на 20% чаще достигают целевых показателей по росту выручки, а 70% растущих компаний, использующих решения по управлению оборотным капиталом, отмечают улучшение бизнес-показателей, включая сокращение срока погашения кредиторской задолженности, ускорение цикла обращения денежных средств и повышение общего коэффициента ликвидности.

«Сервис «Оборотный капитал как услуга» означает выход за рамки узкоспециализированных точечных решений и получение доступа к комплексному набору интегрированных предложений для управления всем циклом обращения денежных средств с добавленной стоимостью за счет оптимизации источников финансирования и использования опыта GSCF в области оказания услуг», — говорит генеральный директор GSCF Даг Морган (Doug Morgan).

«Сервис GSCF «Оборотный капитал как услуга» потенциально может стать катализатором стратегических преобразований, помогая компаниям и их финансовым партнерам использовать программы оборотного капитала для повышения эффективности и достижения устойчивого роста. По мере развития аппарата финансового директора инвестиции в решения в области оборотного капитала, глубоко интегрированные с существующими рабочими процессами и финансовыми платформами, приобретают первостепенное значение», — считает Кевин Перментер (Kevin Permenter), старший директор по исследованиям компании IDC Enterprise Applications.

О компании GSCF: 

Компания GSCF является ведущим мировым поставщиком решений для управления оборотным капиталом. Она предоставляет компаниям и их партнерам из числа финансовых учреждений возможности для ускорения роста, высвобождения денежных средств и управления рисками и сложностями, связанными с непрерывным кругооборотом оборотного капитала. Инновационное предложение GSCF «Оборотный капитал как услуга» сочетает в себе функционал комплексной технологической платформы для управления капиталом с услугами экспертного управления и альтернативными решениями по привлечению капитала. Команда экспертов GSCF в области оборотного капитала работает в более чем 75 странах, предлагая поистине глобальный и целостный подход к решению проблем эффективности оборотного капитала. За более подробной информацией обращайтесь на веб-сайт www.gscf.com.

Контактная информация:

GSCF
Натали Сильверман (Natalie Silverman)
Директор по маркетингу 
[email protected]  
(609) 577-5083 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg 

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