GSCF lanciert Working-Capital-as-a-Service

Integrierte Plattform- und Finanzierungskapazitäten, um das erste vernetzte Kapital-Ökosystem zu schaffen

NEW YORK, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- GSCF, ein weltweit führender Anbieter von Betriebskapitallösungen, hat heute die branchenweit erste WCaaS-Lösung (Working-Capital-as-a-Service) vorgestellt. Dieses innovative neue Angebot ermöglicht es Unternehmen, ihr Liquiditätsmanagement zu optimieren, indem sie ein technologiegestütztes Betriebsmodell anwenden, das nahtlos mit ihren Finanzierungspartnern integriert ist.

Unter der neuen Marke GSCF hat das Unternehmen die operativen Fähigkeiten von Peridot Financing Solutions LLC und Global Supply Chain Finance Ltd. zusammengeführt. Kernstück dieser Integration ist die Konvergenz des Unternehmens zu einer gemeinsamen Technologieplattform, die den gesamten Betriebskapitalzyklus mit hochgradig konfigurierbaren Lösungen unterstützt, die fachkundige Managed Services und Zugang zu alternativem Kapital umfassen.

Durch erhebliche Investitionen in die Technologie hat GSCF den Umfang der Lösungen, die es Firmenkunden und Finanzinstituten anbietet, weiter ausgebaut. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten des GSCF Working-Capital-as-a-Service ermöglichen es der Finanzabteilung, mit Finanzpartnern zusammenzuarbeiten, um neue Strategien zur Effizienz des Betriebskapitals umzusetzen, die die Bilanz stärken, Risiken und Komplexität verwalten und das Unternehmenswachstum unterstützen.

Die Finanzabteilung sieht sich weiterhin mit anhaltenden Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum geht, die Umgestaltung des Finanzwesens voranzutreiben, uneinheitliche Systeme zu verwalten und Daten und Betriebsmodelle zu integrieren. Angesichts der anhaltenden Störungen in der Wirtschaft und in der Lieferkette ergreifen Unternehmen und ihre Finanzpartner die Chance, das Betriebskapital als wichtigen Wachstumsfaktor zu nutzen.

Als Antwort auf diesen kritischen Bedarf bietet die Working-Capital-as-a-Service-Lösung von GSCF Kunden folgende Vorteile:

Ein vernetztes Kapital-Ökosystem von Anbietern, Käufern und Finanzinstituten zur Schaffung einer integrierten, reibungslosen Erfahrung

von Anbietern, Käufern und Finanzinstituten zur Schaffung einer integrierten, reibungslosen Erfahrung Eine ganzheitliche End-to-End-Plattform ermöglicht und optimiert das Ökosystem über den gesamten Betriebskapitalzyklus hinweg

ermöglicht und optimiert das Ökosystem über den gesamten Betriebskapitalzyklus hinweg Ein vertrauenswürdiger Partner bietet umfassende Fachkenntnisse im Bereich Betriebskapital und wertschöpfende Managed Services

bietet umfassende Fachkenntnisse im Bereich Betriebskapital und wertschöpfende Managed Services Vollständige Abdeckung des Risikospektrums über unterschiedliche Risikoprofile und geografische Regionen durch einzigartigen Zugang zu alternativen Kapitallösungen

über unterschiedliche Risikoprofile und geografische Regionen durch einzigartigen Zugang zu alternativen Kapitallösungen Datengesteuerte Intelligenz zur dynamischen Verwaltung und Umwandlung von Betriebskapital in einen strategischen Vorteil

Laut BCG ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen, die ihr Working Capital optimiert haben, ihre Umsatzwachstumsziele erreichen, um 20 % höher. 70 % der Wachstumsunternehmen, die Working-Capital-Lösungen einsetzen, konnten ihre Geschäftskennzahlen verbessern, u. a. durch geringere Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten, schnellere Cash-Conversion-Zyklen und höhere Working-Capital-Quoten.

„Working-Capital-as-a-Service bedeutet, dass wir uns nicht mehr nur auf punktuelle Lösungen verlassen, sondern auf ein ganzheitliches Paket integrierter Angebote zugreifen, um den gesamten Cash Conversion Cycle zu managen und durch die Optimierung von Finanzierungsquellen und die Nutzung des Fachwissens von GSCF einen Mehrwert zu schaffen", so Doug Morgan, Geschäftsführer von GSCF.

„Working-Capital-as-a-Service von GSCF hat das Potenzial, als Katalysator für strategische Veränderungen zu fungieren und Unternehmen und ihren Finanzpartnern dabei zu helfen, Working-Capital-Programme zu nutzen, um Effizienz und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Da sich die Finanzabteilung weiter entwickelt, sind Investitionen in Working-Capital-Lösungen, die tief in die bestehenden Arbeitsabläufe und Finanzplattformen integriert sind, von größter Bedeutung", so Kevin Permenter, leitender Forschungsdirektor, IDC Enterprise Applications.

Informationen zu GSCF:

GSCF ist der weltweit führende Anbieter von Betriebskapitallösungen. Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen und ihren Finanzinstituten, ihr Wachstum zu beschleunigen, Liquidität freizusetzen und das Risiko und die Komplexität des gesamten Betriebskapitalzyklus zu verwalten. Das innovative Working-Capital-as-a-Service-Angebot von GSCF kombiniert die Leistungsfähigkeit einer End-to-End-Technologieplattform für vernetztes Kapital mit fachkundigen Managed Services und alternativen Kapitallösungen. Das GSCF-Team von Working-Capital-Experten ist in über 75 Ländern tätig und bietet eine wahrhaft globale und ganzheitliche Perspektive zur Lösung von Herausforderungen im Bereich der Working-Capital-Effizienz. Besuchen Sie www.gscf.com um mehr zu erfahren.

