GSCF lança capital de giro como um serviço

NOVA YORK, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A GSCF, uma das principais fornecedoras globais de soluções de capital de giro, lançou hoje a primeira solução de capital de giro como serviço (WCaaS) do setor. Essa nova oferta inovadora permite que as empresas otimizem o gerenciamento de liquidez aplicando um modelo operacional habilitado por tecnologia e perfeitamente integrado com seus parceiros de financiamento.

Agora recentemente unificada sob a marca GSCF, a empresa combinou os recursos operacionais da Peridot Financing Solutions LLC com a Global Supply Chain Finance Ltd. O ponto central dessa integração é a convergência da empresa em uma plataforma tecnológica comum que oferece suporte ao ciclo de capital de giro de ponta a ponta com soluções altamente configuráveis que incorporam serviços gerenciados por especialistas e acesso a capital alternativo.

Por meio de investimentos significativos em tecnologia, a GSCF ampliou ainda mais o escopo das soluções que oferece a clientes corporativos e instituições financeiras. Os recursos resultantes do Working Capital as a Service da GSCF permitem que o Escritório do CFO trabalhe com parceiros financeiros para executar novas estratégias de eficiência de capital de giro que fortaleçam o balanço patrimonial, gerenciem o risco e a complexidade e apoiem o crescimento dos negócios.

O Escritório do diretor financeiro (CFO) continua enfrentando desafios persistentes em seus esforços para impulsionar a transformação financeira, gerenciar sistemas díspares e integrar dados e modelos operacionais. Diante das contínuas perturbações econômicas e da cadeia de suprimentos, as empresas e seus parceiros financeiros estão aproveitando a oportunidade para alavancar o capital de giro como um facilitador chave de crescimento.

Em resposta a essa necessidade crítica, a solução de Capital de Giro como Serviço da GSCF oferece aos clientes:

Um ecossistema de capital conectado de fornecedores, compradores e instituições financeiras para criar uma experiência integrada e sem atritos

De acordo com a BCG, as empresas que otimizaram seu capital de giro têm 20% mais chances de atingir suas metas de crescimento de receita, e 70% das empresas de crescimento que usam soluções de capital de giro viram melhorias nas métricas de negócios, incluindo menor número de dias de pagamento pendentes, ciclos de conversão de caixa mais rápidos e maiores índices de capital de giro.

"Capital de Giro como Serviço reflete ir além da dependência de soluções pontuais estreitas para acessar um conjunto holístico de ofertas integradas para gerenciar todo o ciclo de conversão de caixa com valor agregado, otimizando as fontes de financiamento e aproveitando a experiência de serviço da GSCF", disse Doug Morgan, CEO da GSCF.

"O Capital de Giro como Serviço da GSCF tem potencial para atuar como um catalisador para a transformação estratégica, ajudando as empresas e seus parceiros financeiros a usarem programas de capital de giro para possivelmente impulsionar a eficiência e o crescimento sustentável. À medida que o Escritório do CFO continua evoluindo, o investimento em soluções de capital de giro que são profundamente integradas aos fluxos de trabalho existentes e às plataformas financeiras é de extrema importância", disse Kevin Permenter, diretor sênior de Pesquisa, IDC Enterprise Applications.

