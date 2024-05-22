GSCF 推出營運資金即服務

整合平台與融資功能，打造首個互聯資本生態系統

紐約2024年5月23日 /美通社/ -- 全球領先的營運資金解決方案提供商 GSCF 今天推出了業內首個營運資金即服務 (WCaaS) 解決方案。這項創新性新產品透過採用與資金合作夥伴無縫對接的技術營運模式，賦予企業優化流動資金管理的能力。

公司將 Peridot Financing Solutions LLC 與 Global Supply Chain Finance Ltd. 的營運能力整合在一起，並統一採用 GSCF 品牌名稱。此次整合的核心目標是將公司整合到一個統一的技術平台上，該平台支援端到端的營運資本週期，提供高度可配置的解決方案，包括專家管理服務和替代融資渠道。

得益於大量的技術投資，GSCF 進一步擴展了向企業客戶和金融機構提供解決方案的範圍。GSCF 的「營運資金即服務」賦能財務總監辦公室能夠與金融合作夥伴通力合作，實施創新的營運資金效率策略，從而強化資產負債表實力、管理風險和複雜性，並支持業務增長。

財務總監辦公室在推動財務轉型、管理多個系統以及整合數據和營運模式方面仍然面臨著持續的挑戰。面對持續的經濟和供應鏈動蕩，企業及其財務合作夥伴正在抓住機遇，並將營運資金作為關鍵的增長驅動力。

為了滿足這項關鍵需求，GSCF 的營運資金即服務解決方案為客戶提供了以下服務：

連結供應商、買家和金融機構的 資本生態系統 ，打造一體化、無摩擦的體驗

，打造一體化、無摩擦的體驗 端到端一體化平台 ，在整個營運資金週期內支援和優化生態系統

，在整個營運資金週期內支援和優化生態系統 值得信賴的合作夥伴 ，提供深厚的營運資金領域專業知識與增值管理服務

，提供深厚的營運資金領域專業知識與增值管理服務 透過獨特的替代資本解決方案， 全面涵蓋 不同客戶風險狀況和地理的風險範圍

不同客戶風險狀況和地理的風險範圍 數據驅動智能，可動態管理營運資金並將其轉化為策略優勢

BCG 的數據表明，營運資金優化可將企業實現收入增長目標的可能性提高 20%。此外，70% 使用營運資金解決方案的成長型企業都取得了業務指標改善，包括應付賬款周轉天數縮短、現金轉換週期加快和營運資金比率提升。

GSCF 行政總裁 Doug Morgan 表示：「營運資金即服務超越了傳統的單一解決方案，而是透過優化資金來源並整合 GSCF 的服務專長，為企業提供全套的現金轉換週期管理產品，實現業務增值。」

IDC 企業應用資深研究總監 Kevin Permenter 表示：「GSCF 的營運資金即服務有可能成為策略轉型的催化劑，助力企業及其財務合作夥伴利用營運資金計劃提高效率，實現可持續成長。隨著財務總監辦公室職能的不斷擴大，投資於與現有工作流程和財務平台深度整合的營運資金解決方案至關重要。」

關於 GSCF：

GSCF 是全球領先的營運資金解決方案提供者。公司助力企業及其金融機構合作夥伴加速成長，釋放流動資金，並高效管理端到端營運資金循環的風險和複雜性。GSCF 創新的「營運資金即服務」產品整合了端到端連接資金技術平台、專家管理服務和替代資本解決方案。GSCF 的營運資金專家團隊在超過 75 個國家開展業務，提供真正的全球視野，助力企業解決營運資金效率挑戰。請瀏覽 www.gscf.com 了解更多資訊。

聯絡資訊：

GSCF

Natalie Silverman

營銷總監

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(609) 577-5083

SOURCE GSCF