HiTHIUM lanza la primera solución de almacenamiento de energía AIDC de litio-sodio

XIAMEN, China, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la tercera edición del HiTHIUM Eco-Day, HiTHIUM presentó la primera solución colaborativa del mundo para el almacenamiento de energía de litio-sodio de duración completa: ∞Power Solutions for AI Data Center (AIDC). La cartera incluye ∞Power 6,25 MWh 4 h, ∞Power 6,9 MWh 8 h, ∞Power N2,28 MWh 1 h y ∞Power 6,25 MWh 2 h, que combinan BESS de litio de larga duración con BESS de iones de sodio de alta velocidad. Juntos, crean un marco de apoyo energético coordinado 'fuente-red-carga' que responde a las necesidades fundamentales de los AIDC en materia de sostenibilidad, agilidad, estabilidad y rentabilidad, allanando el camino para una infraestructura de IA con bajas emisiones de carbono y alta resiliencia.

Almacenamiento de larga duración: la clave para resolver los retos energéticos de AIDC

El aumento de las cargas de trabajo de IA está impulsando un rápido crecimiento de la demanda energética, mientras que las infraestructuras eléctricas suelen tardar entre 5 y 10 años en ponerse al día. AIDC también produce frecuentes y bruscas fluctuaciones de carga de hasta el 70% en decenas de milisegundos, lo que supone un grave riesgo tanto para la estabilidad de la red como para el funcionamiento de los centros de datos, y depender de las fuentes de energía tradicionales aumentaría aún más las emisiones de carbono.

El doctor Nazar Yi, miembro del consejo de administración y vicepresidente de HiTHIUM, destacó que para superar este obstáculo es necesario un nuevo sistema energético que se caracterice por un despliegue ágil y un desarrollo ecológico con bajas emisiones de carbono. Las nuevas soluciones Power Solutions for Al Data Center de HiTHIUM ofrecen una actualización integral basada en el almacenamiento de energía de larga duración (LDES) en el lado de la fuente y una configuración colaborativa de litio-sodio en el lado de la carga.

Un 'acelerador de energía verde' para un despliegue ágil en el lado de la fuente

Al combinar el almacenamiento de larga duración con la energía solar, eólica y otras energías renovables, la solución de HiTHIUM reduce el ciclo de construcción de la infraestructura energética a 1-2 años. Cuando la energía renovable supera el 80% de la demanda de un AIDC, el LDES de 8 horas maximiza el valor al reducir el LCOE, cubrir las fluctuaciones del precio de la electricidad y respaldar el control de la frecuencia de la red, el arranque autónomo y los escenarios de respaldo sin emisiones de carbono.

Un estabilizador bidireccional alimentado por la colaboración entre litio y sodio en el lado de la carga

Además de garantizar un suministro estable de energía verde, HiTHIUM añade una segunda capa de seguridad en la red y en el lado de la carga con su estabilizador bidireccional. El innovador enfoque colaborativo de iones de sodio de alta velocidad e iones de litio de larga duración crea la combinación óptima de potencia y energía.

A nivel de respuesta instantánea, el sistema de iones de sodio de alta velocidad ofrece una capacidad de descarga ultraalta y puede suavizar las fluctuaciones de carga en milisegundos, creando el primer «escudo electromagnético» dinámico tanto para la red como para el centro de datos. Las celdas de iones de sodio desarrolladas por HiTHIUM no solo ofrecen un rendimiento excepcional, sino que también proporcionan más de 25 años de vida útil ultralarga, lo que mejora la eficiencia general del sistema en más de un 3% y logra un equilibrio unificado entre la respuesta de potencia instantánea y la durabilidad a largo plazo.

El sistema de respaldo de litio LDES mejora significativamente los modelos de respaldo tradicionales. Para una duración de respaldo de 4 horas, los costes del ciclo de vida son más de un 20% más bajos que los de los generadores diésel, lo que permite un respaldo de energía silencioso y sin emisiones de carbono para los campus de AIDC.

La solución se conecta a la perfección con las arquitecturas de alimentación AIDC existentes a través de PCS de respuesta rápida, y también se puede integrar en sistemas de CC de alto voltaje de última generación utilizando CC/CC de alta eficiencia, lo que permite alcanzar tiempos de respuesta inferiores a 10 milisegundos.

Con el lanzamiento de su cartera de productos de duración completa, HiTHIUM ha construido un sistema de seguridad energética inteligente multicapa y para todo tipo de escenarios, que abarca la fuente de energía, la red y la carga. Este sistema no solo aborda los retos actuales entre el crecimiento de la computación y la disponibilidad de energía, sino que también proporciona un soporte ecológico, ágil, estable y económico preparado para el futuro de la era de la IA. De cara al futuro, HiTHIUM seguirá impulsando la integración de la IA y la energía, aplicando la IA en I+D, fabricación y O&M para acelerar la coordinación entre la computación y la energía.

