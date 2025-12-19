À l'occasion de sa troisième Journée de l'écologie, HiTHIUM lance les toutes premières solutions de stockage à long terme d'énergie au lithium-sodium pour les centres de données IA

XIAMEN, Chine, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de sa troisième Journée de l'écologie, HiTHIUM a dévoilé les toutes premières solutions collaboratives de stockage à long terme d'énergie au lithium-sodium destinées aux centres de données IA : les ∞Power Solutions for AI Data Center. La gamme comprend les solutions ∞Power 6.25MWh 4h, ∞Power 6.9MWh 8h, ∞Power N2.28MWh 1h et ∞Power 6.25MWh 2h, qui combinent un système de stockage à long terme d'énergie par batterie au lithium avec un système de stockage d'énergie par batterie au sodium-ion à haut débit. Ces solutions forment ensemble un cadre coordonné de soutien énergétique « source-réseau-charge » qui répond aux besoins fondamentaux des centres de données IA en matière de durabilité, de souplesse, de stabilité et de rentabilité, ouvrant ainsi la voie à une infrastructure d'IA à faible émission de carbone et hautement résiliente.

The Launch of ∞Power Solutions for AI Data Center

Le stockage de longue durée : la clé pour résoudre les problèmes d'alimentation des centres de données IA

La montée en puissance des charges de travail d'IA entraîne une croissance rapide de la demande d'énergie, mais il faut en général entre cinq et dix ans à l'infrastructure électrique pour se mettre à niveau. Les centres de données IA provoquent également des fluctuations de charge fréquentes et brutales pouvant atteindre 70 % en quelques dizaines de millisecondes, ce qui présente des risques sérieux à la fois pour leur fonctionnement et pour la stabilité du réseau, et le recours à des sources d'énergie traditionnelles augmenterait encore les émissions de carbone.

Nazar Yi, membre du conseil d'administration et vice-président de HiTHIUM, a souligné que la suppression de ce goulet d'étranglement nécessitait un nouveau système énergétique caractérisé par un déploiement agile et un développement vert fondé sur le principe du bas carbone. Les nouvelles solutions d'alimentation de longue durée ∞Power Solutions for Al Data Center d'HiTHIUM proposent une mise à niveau complète basée sur le stockage d'énergie à long terme côté source et sur une configuration collaborative lithium-sodium côté charge.

Un « accélérateur d'énergie verte » pour un déploiement souple côté source

En associant le stockage de longue durée à l'énergie solaire, éolienne et aux autres énergies renouvelables, la solution de HiTHIUM réduit le cycle de construction des infrastructures électriques à un ou deux ans. Lorsque l'énergie renouvelable dépasse 80 % de la demande d'un centre de données IA, le stockage d'énergie à long terme (huit heures) en optimise la valeur en réduisant le coût actualisé de l'énergie, en amortissant les fluctuations du prix de l'électricité et en soutenant les scénarios de contrôle de la fréquence du réseau, de démarrage à froid et d'alimentation de secours sans carbone.

Un stabilisateur bidirectionnel alimenté par une collaboration lithium-sodium côté charge

En plus d'assurer une alimentation stable en électricité verte, HiTHIUM ajoute une deuxième couche de sécurité côté réseau et côté charge grâce à son stabilisateur bidirectionnel. L'approche innovante de la collaboration entre la batterie au sodium-ion à haut débit et la batterie de longue durée au lithium-ion crée une combinaison optimale de puissance et d'énergie.

Au niveau de la réponse instantanée, le système au sodium-ion à haut débit offre une capacité de décharge très élevée et peut atténuer les fluctuations de charge en quelques millisecondes, créant ainsi le premier « bouclier électromagnétique » dynamique pour le réseau et le centre de données. Les cellules au sodium-ion mises au point par HiTHIUM affichent non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi une durée de vie ultralongue (plus de 25 ans). L'efficacité globale du système est ainsi accrue de plus de 3 % grâce à un équilibre homogène entre la réponse de puissance instantanée et la durabilité à long terme.

Le système de stockage de secours d'énergie à long terme au lithium améliore considérablement les modèles traditionnels d'alimentation de secours. Pour une alimentation de secours de quatre heures, les coûts du cycle de vie sont inférieurs de plus de 20 % à ceux des générateurs diesel, ce qui permet aux sites des centres de données IA de disposer d'une alimentation de secours silencieuse et sans émission de carbone.

La solution se connecte en toute fluidité aux architectures d'alimentation existantes des centres de données IA via un système de conversion de puissance à réponse rapide, et peut en outre être intégrée dans les systèmes CC à haute tension de nouvelle génération à l'aide d'un convertisseur CC/CC à haut rendement pour atteindre des temps de réponse inférieurs à dix millisecondes.

Avec le lancement de sa gamme de stockage de longue durée, HiTHIUM parachève son système de sécurité énergétique intelligent multicouche pour tous les scénarios, couvrant la source d'énergie, le réseau et la charge. Ce système répond non seulement aux défis actuels entre la croissance du calcul et la puissance disponible, mais vient aussi soutenir le développement de l'IA par une solution verte, souple, stable, économique et à l'épreuve du temps. À l'avenir, HiTHIUM continuera à favoriser l'intégration de l'IA et de l'énergie dans les domaines de la R & D, de la fabrication, de l'exploitation et de la maintenance, afin d'accélérer la coordination entre exigences de calcul et puissance disponible.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849434/20251215_132822.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg