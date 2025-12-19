HiTHIUM stellt auf seinem dritten Eco-Day die weltweit erste Lithium-Natrium-AIDC-Energiespeicherlösung mit voller Lebensdauer vor

XIAMEN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem dritten HiTHIUM Eco-Day stellte HiTHIUM die weltweit erste kollaborative Lithium-Natrium-Energiespeicherlösung mit voller Dauerleistung vor: die ∞Power-Lösungen für KI-Rechenzentren (AIDC). Das Portfolio umfasst ∞Power 6,25 MWh 4h, ∞Power 6,9 MWh 8h, ∞Power N2,28 MWh 1h und ∞Power 6,25 MWh 2h, wobei langlebige Lithium-BESS mit hochleistungsfähigen Natrium-Ionen-BESS kombiniert werden. Gemeinsam bilden sie ein koordiniertes „Source-Grid-Load"-Energieunterstützungsframework, das die Kernanforderungen der AIDC in Bezug auf Nachhaltigkeit, Agilität, Stabilität und Kosteneffizienz erfüllt und den Weg für eine kohlenstoffarme, hochgradig widerstandsfähige KI-Infrastruktur ebnet.

The Launch of ∞Power Solutions for AI Data Center

Langfristige Speicherung: Der Schlüssel zur Lösung der Herausforderungen bei der AIDC-Stromversorgung

Steigende KI-Workloads führen zu einem rasch wachsenden Energiebedarf, während die Energieinfrastruktur in der Regel 5 bis 10 Jahre benötigt, um diesen Bedarf zu decken. AIDC verursacht außerdem häufige, starke Lastschwankungen von bis zu 70 % innerhalb von wenigen Millisekunden, was sowohl für die Netzstabilität als auch für den Betrieb von Rechenzentren ein ernstes Risiko darstellt. Die Nutzung traditioneller Energiequellen würde die CO2-Emissionen weiter erhöhen.

Dr. Nazar Yi, Vorstandsmitglied und Vizepräsident von HiTHIUM, betonte, dass zur Überwindung dieses Engpasses ein neues Energiesystem erforderlich ist, das sich durch agile Bereitstellung und umweltfreundliche, kohlenstoffarme Entwicklung auszeichnet. Die neuen ∞Power-Lösungen für KI-Rechenzentren von HiTHIUM bieten eine umfassende Aufrüstung, die auf einer Langzeit-Energiespeicherung (LDES) auf der Quellseite und einer kollaborativen Lithium-Natrium-Konfiguration auf der Lastseite basiert.

Ein „Green Power Accelerator" für agile Bereitstellung auf der Quellseite

Durch die Kopplung von Langzeitspeichern mit Solar-, Wind- und anderen erneuerbaren Energien verkürzt die Lösung von HiTHIUM den Bauzyklus für die Energieinfrastruktur auf 1–2 Jahre. Wenn erneuerbare Energien mehr als 80 % des Bedarfs eines AIDC ausmachen, maximiert LDES mit einer Dauer von 8 Stunden den Wert, indem es die LCOE senkt, Strompreisschwankungen absichert und Szenarien wie Netzfrequenzregelung, Black Start und CO2-freie Notstromversorgung unterstützt.

Ein bidirektionaler Stabilisator, der durch die Zusammenarbeit von Lithium und Natrium auf der Lastseite angetrieben wird

HiTHIUM sorgt nicht nur für eine stabile grüne Stromversorgung, sondern fügt mit seinem bidirektionalen Stabilisator eine zweite Sicherheitsebene auf der Netz- und Lastseite hinzu. Der innovative Ansatz der Zusammenarbeit von Hochgeschwindigkeits-Natrium-Ionen und Langzeit-Lithium-Ionen schafft die optimale Kombination aus Leistung und Energie.

Auf der Ebene der sofortigen Reaktion bietet das Hochgeschwindigkeits-Natrium-Ionen-System eine extrem hohe Entladekapazität und kann Lastschwankungen innerhalb von Millisekunden ausgleichen, wodurch der erste dynamische „elektromagnetische Schutzschild" sowohl für das Netz als auch für das Rechenzentrum entsteht. Die von HiTHIUM selbst entwickelten Natrium-Ionen-Zellen bieten nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern auch eine extrem lange Lebensdauer von mehr als 25 Jahren. Dadurch wird die Gesamteffizienz des Systems um über 3 % gesteigert und ein einheitliches Gleichgewicht zwischen sofortiger Leistungsreaktion und langfristiger Haltbarkeit erreicht.

Das Lithium-LDES-Backup-System stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Backup-Modellen dar. Bei einer Backup-Dauer von 4 Stunden sind die Lebenszykluskosten um über 20 % niedriger als bei Dieselgeneratoren, was eine CO2-freie, geräuschlose Notstromversorgung für AIDC-Campus ermöglicht.

Die Lösung lässt sich über einen schnell reagierenden PCS nahtlos in bestehende AIDC-Stromversorgungsarchitekturen einbinden und kann mithilfe eines hocheffizienten DC/DC-Wandlers auch in Hochspannungs-Gleichstromsysteme der nächsten Generation integriert werden, wodurch Reaktionszeiten von unter 10 Millisekunden erreicht werden.

Mit der Einführung seines Vollzeit-Portfolios hat HiTHIUM ein mehrschichtiges, vollständiges intelligentes Energiesicherheitssystem aufgebaut, das die Energiequelle, das Netz und die Last abdeckt. Dieses System bewältigt nicht nur die heutigen Herausforderungen zwischen Rechenwachstum und Stromverfügbarkeit, sondern bietet auch zukunftssichere, umweltfreundliche, agile, stabile und wirtschaftliche Unterstützung für das KI-Zeitalter. Mit Blick auf die Zukunft wird HiTHIUM die Integration von KI und Energie weiter vorantreiben und KI in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung sowie Betrieb und Wartung einsetzen, um die Koordination zwischen Rechenleistung und Stromversorgung zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849434/20251215_132822.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg