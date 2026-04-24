شركة Inovance تستثمر 280 مليون دولار أمريكي في منشأة لمحركات القدرة العالية لدعم الصناعات الثقيلة بصفر انبعاثات

شنتشن، الصين، 24 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أقامت شركة Inovance Technology (مؤشر بورصة شنتشن: 300124) حفل افتتاح قاعدتها الجديدة للبحث والتطوير والتصنيع في منطقة جينبو الجديدة بمدينة داليان، بمقاطعة لياونينغ. وستكون المنشأة مُخصصةً لتطوير وإنتاج المحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم عالية الجهد (PMSMs)، بإجمالي استثمار يبلغ 2 مليار يوان صيني (حوالي 280 مليون دولار أمريكي).

تمتد القاعدة على مساحة 174,500 متر مربع، وستُبنى على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى نحو 160,000 متر مربع من المساحات المبنية، تضم مرافق الإنتاج، والبحث والتطوير، والإدارة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بحلول نهاية عام 2027.

عند الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة، ستنتج المنشأة 10,000 وحدة سنويًا من المحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم عالية الجهد (PMSMs)، تغطي نطاق قدرة يتراوح ما بين 30 و3,000 كيلوواط، مع جهد تشغيل من 380 فولت إلى 10 كيلو فولت، وعزم دوران من 3 إلى 200 كيلو نيوتن.متر. من المتوقع أن تبلغ القيمة السنوية للإنتاج نحو 5 مليارات يوان صيني (حوالي 700 مليون دولار أمريكي). ستُستخدم هذه المحركات في الصناعات الثقيلة، بما في ذلك التعدين، وعمليات الموانئ، وتوليد الطاقة، والصناعات المعدنية.

قال Zhu Xingming، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Inovance: "مدينة داليان ستكون أول استثمار رئيسي لنا في شمال الصين، وتمثل خطوة مهمة في توسيع قدراتنا في مجال المحركات عالية القدرة لأجل الأسواق العالمية". "إن البنية التحتية للموانئ في المدينة وتركيز الكفاءات الهندسية فيها يجعلها في موضِع مثالي لخدمة عملائنا في قطاعات التعدين والموانئ وغيرها من الصناعات الثقيلة التي تتطلب أنظمة تشغيل عالية الكفاءة".

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، تمثل أنظمة المحركات الكهربائية أكثر من 40% من استهلاك الكهرباء العالمي. ويمكن للمحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم عالية الجهد (PMSMs) تقليل فاقد الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 15% و30% مقارنةً بمحركات الحث التقليدية، مما يجعلها تقنية أساسية لدعم إزالة الكربون من القطاع الصناعي. كما خُطِّطت جميع المباني في الموقع لتشمل أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية على الأسطح وأنظمة لتخزين الطاقة، في إطار سعي المنشأة للحصول على شهادات "المصنع الذكي" و"المصنع الأخضر" على المستوى الوطني.

نبذة عن Inovance Technology

شركة Inovance Technology (مؤشر بورصة شنتشن: 300124) هي مزود عالمي لحلول الأتمتة الصناعية، والتحكم في الحركة، والطاقة الرقمية. يقع مقرها الرئيسي في شنتشن، مع عمليات في سوتشو، وتخدم الشركة العملاء في جميع أنحاء العالم في قطاعات التصنيع والطاقة والبنية التحتية.

