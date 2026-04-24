Inovance Melabur $280 Juta dalam Kemudahan Motor Berkuasa Tinggi, Menyasarkan Industri Berat Sifar Bersih

SHENZHEN, China, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- Inovance Technology (SZSE: 300124) mengadakan majlis pecah tanah bagi pangkalan R&D dan pembuatan baharunya di Kawasan Baharu Jinpu, Dalian, Wilayah Liaoning. Kemudahan ini didedikasikan untuk pembangunan dan pengeluaran motor segerak magnet kekal voltan tinggi (PMSM) dan mewakili jumlah pelaburan sebanyak RMB 2 bilion (kira-kira USD 280 juta).

Dengan keluasan 174,500 meter persegi, pangkalan ini akan dibina dalam dua fasa, dengan Fasa 1 merangkumi kira-kira 160,000 meter persegi ruang bangunan termasuk kemudahan pengeluaran, R&D dan pentadbiran. Pembinaan dijangka siap menjelang akhir 2027.

Pada kapasiti penuh, kemudahan ini akan menghasilkan 10,000 set PMSM setiap tahun, meliputi julat kuasa dari 30 hingga 3,000 kW, penarafan voltan dari 380 V hingga 10 kV, dan output tork dari 3 hingga 200 kN•m. Nilai output tahunan diunjurkan sekitar RMB 5 bilion (kira-kira USD 700 juta). Motor ini berkhidmat kepada industri berat termasuk perlombongan, operasi pelabuhan, penjanaan kuasa dan metalurgi.

"Dalian merupakan pelaburan utama pertama kami di China utara, dan langkah penting dalam memperluas keupayaan motor berkuasa tinggi kami untuk pasaran global," kata Zhu Xingming, Pengasas dan Pengerusi Inovance. "Infrastruktur pelabuhan bandar ini dan tumpuan bakat kejuruteraan menjadikannya berada pada kedudukan baik untuk melayani pelanggan kami dalam perlombongan, pelabuhan dan industri berat lain di mana sistem pemacu berkecekapan tinggi adalah penting."

Sistem motor elektrik menyumbang lebih daripada 40% penggunaan elektrik global, menurut IEA. PMSM boleh mengurangkan kehilangan tenaga sebanyak 15–30% berbanding motor aruhan konvensional, menjadikannya teknologi utama untuk penyahkarbonan industri. Semua bangunan di tapak ini dirancang dengan sistem PV solar atas bumbung dan penyimpanan tenaga, selaras dengan usaha kemudahan ini untuk mendapatkan pensijilan Smart Factory dan Green Factory kebangsaan.

Latar Belakang Inovance Technology

Inovance Technology (SZSE: 300124) ialah penyedia global penyelesaian automasi industri, kawalan gerakan dan tenaga digital. Beribu pejabat di Shenzhen dengan operasi di Suzhou, syarikat ini melayani pelanggan di seluruh dunia merentasi sektor pembuatan, tenaga dan infrastruktur.

Untuk maklumat lanjut: https://www.inovance.com/global

HUBUNGI: Dongxu Shen, [email protected]

SOURCE Inovance Technology