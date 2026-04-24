Inovance đầu tư 280 triệu USD xây dựng nhà máy động cơ công suất cao, hướng tới mục tiêu Net-Zero cho ngành công nghiệp nặng

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Inovance Technology (SZSE: 300124) đã tổ chức lễ khởi công cơ sở R&D và sản xuất mới tại Khu mới Jinpu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cơ sở này tập trung vào phát triển và sản xuất động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu điện áp cao (PMSM), với tổng mức đầu tư 2 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 280 triệu USD).

Trải rộng trên diện tích 174.500 m², cơ sở sẽ được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 chiếm khoảng 160.000 m² diện tích xây dựng, bao gồm các khu sản xuất, R&D và hành chính. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Khi đạt công suất tối đa, cơ sở này sẽ sản xuất 10.000 bộ động cơ PMSM mỗi năm, với dải công suất từ 30 đến 3.000 kW, mức điện áp từ 380 V đến 10 kV và mô-men xoắn đầu ra từ 3 đến 200 kN•m. Giá trị sản lượng hàng năm dự kiến đạt khoảng 5 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 700 triệu USD). Các động cơ này phục vụ các ngành công nghiệp nặng bao gồm khai khoáng, vận hành cảng, phát điện và luyện kim.

"Đại Liên là khoản đầu tư quy mô lớn đầu tiên của chúng tôi tại miền Bắc Trung Quốc, đồng thời là bước đi quan trọng trong việc mở rộng năng lực sản xuất động cơ công suất cao phục vụ thị trường toàn cầu", Zhu Xingming, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Inovance cho biết. "Hạ tầng cảng biển của thành phố và sự quy tụ của đội ngũ nhân tài kỹ thuật giúp thành phố này có vị thế thuận lợi để phục vụ khách hàng của chúng tôi trong các lĩnh vực khai khoáng, cảng biển và các ngành công nghiệp nặng khác, nơi các hệ thống truyền động hiệu suất cao đóng vai trò thiết yếu".

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các hệ thống động cơ điện chiếm hơn 40% mức tiêu thụ điện năng toàn cầu. So với động cơ cảm ứng truyền thống, động cơ PMSM có thể giảm tổn thất năng lượng từ 15–30%, khiến chúng trở thành công nghệ then chốt trong quá trình khử carbon công nghiệp. Toàn bộ các tòa nhà tại cơ sở đều được thiết kế tích hợp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và lưu trữ năng lượng, hướng tới đạt các chứng nhận quốc gia Nhà máy thông minh và Nhà máy xanh.

Inovance Technology (SZSE: 300124) là nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp tự động hóa công nghiệp, điều khiển chuyển động và năng lượng kỹ thuật số. Có trụ sở chính tại Thâm Quyến cùng cơ sở vận hành Tô Châu, công ty phục vụ khách hàng trên toàn thế giới trong các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

