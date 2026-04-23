Inovance ทุ่มลงทุน 280 ล้านดอลลาร์ สร้างฐานผลิตมอเตอร์กำลังสูง มุ่งสู่อุตสาหกรรมหนัก Net-Zero
23 Apr, 2026, 22:37 CST
เซินเจิ้น, จีน, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Inovance Technology (SZSE: 300124) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างฐานวิจัยและพัฒนา (R&D) และฐานการผลิตแห่งใหม่ ณ เขตใหม่จินผู่ เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสแบบใช้แม่เหล็กถาวรแรงดันสูง (PMSM) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านหยวน (ราว 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
โครงการดังกล่าวมีพื้นที่รวม 174,500 ตารางเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็นสองระยะ โดยระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่อาคารประมาณ 160,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงงานผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนา และอาคารสำนักงาน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2570
เมื่อเปิดดำเนินงานเต็มรูปแบบ โรงงานดังกล่าวจะสามารถผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า PMSM ได้ประมาณ 10,000 ชุดต่อปี ครอบคลุมกำลังไฟตั้งแต่ 30 ถึง 3,000 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 380 โวลต์ ถึง 10 กิโลโวลต์ และแรงบิดตั้งแต่ 3 ถึง 200 กิโลนิวตันเมตร โดยคาดว่ามูลค่าการผลิตต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านหยวน (ราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มอเตอร์เหล่านี้จะรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก เช่น การทำเหมือง การดำเนินงานท่าเรือ การผลิตไฟฟ้า และโลหะ
"โครงการที่ต้าเหลียนถือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ครั้งแรกของเราในภาคเหนือของจีน และเป็นก้าวสำคัญในการขยายขีดความสามารถด้านการพัฒนาและผลิตมอเตอร์กำลังสูงเพื่อรองรับตลาดโลก" Zhu Xingming ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ Inovance กล่าว "โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือของเมืองต้าเหลียน ประกอบกับการรวมตัวของบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความสามารถ ทำให้เมืองแห่งนี้มีความพร้อมอย่างยิ่งในการรองรับลูกค้าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ท่าเรือ และอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ ที่ต้องพึ่งพาระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง"
ข้อมูลจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก ทั้งนี้ มอเตอร์ไฟฟ้า PMSM สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ 15-30% เมื่อเทียบกับมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบดั้งเดิม จึงถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อาคารทั้งหมดในโครงการยังมีแผนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Smart Factory และ Green Factory ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับ Inovance Technology
Inovance Technology (SZSE: 300124) คือผู้ให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว และระบบพลังงานดิจิทัลระดับโลก บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเซินเจิ้น และมีการดำเนินงานในเมืองซูโจว โดยให้บริการลูกค้าทั่วโลกทั้งในภาคการผลิต พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.inovance.com/global
