Inovance Technology Bangun Fasilitas Pengembangan Motor Listrik Berdaya Tinggi Senilai USD 280 Juta, Dukung Dekarbonisasi Industri Berat

SHENZHEN, Tiongkok, 24 April, 2026 /PRNewswire/ -- Inovance Technology (SZSE: 300124) menggelar acara peletakan batu pertama untuk fasilitas riset dan manufaktur baru di Jinpu New Area, Dalian. Fasilitas ini akan mengembangkan dan memproduksi permanent magnet synchronous motor (PMSM) tegangan tinggi dengan total investasi mencapai RMB 2 miliar (sekitar USD 280 juta).

Di area seluas 174.500 meter persegi, proyek ini akan dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup area bangunan dengan luas sekitar 160.000 meter persegi, termasuk fasilitas produksi, riset, dan administrasi. Konstruksi ditargetkan rampung pada akhir 2027.

Saat sepenuhnya beroperasi, fasilitas ini ditargetkan mampu memproduksi hingga 10.000 unit PMSM per tahun dengan rentang daya 30–3.000 kW, tegangan 380 V hingga 10 kV, serta torsi 3–200 kN•m. Nilai produksinya diperkirakan mencapai sekitar RMB 5 miliar (setara USD 700 juta) per tahun. PMSM memenuhi kebutuhan industri berat, seperti pertambangan, pelabuhan, pembangkit listrik, hingga metalurgi.

"Proyek Dalian merupakan investasi besar pertama kami di Tiongkok bagian utara sekaligus langkah penting untuk memperluas kapabilitas motor berdaya tinggi di pasar global," ujar Zhu Xingming, Founder & Chairman, Inovance. "Didukung infrastruktur pelabuhan dan tenaga ahli teknik, Dalian menjadi lokasi strategis untuk melayani pelanggan di sektor pertambangan, pelabuhan, dan industri berat lainnya yang membutuhkan sistem penggerak berefisiensi tinggi."

Menurut International Energy Agency, sistem motor listrik menyumbang lebih dari 40% konsumsi listrik global. Teknologi PMSM mampu mengurangi kehilangan energi sebesar 15–30% dibandingkan motor induksi konvensional sehingga berperan sebagai solusi penting dalam dekarbonisasi industri. Seluruh bangunan di fasilitas ini juga dirancang dengan panel surya atap dan sistem penyimpanan energi, sejalan dengan target sertifikasi Smart Factory dan Green Factory tingkat nasional.

Tentang Inovance Technology

Inovance Technology (SZSE: 300124) merupakan perusahaan global yang menyediakan solusi otomatisasi industri, sistem kontrol gerak (motion control), dan energi digital. Berkantor pusat di Shenzhen dengan unit operasional di Suzhou, Inovance melayani berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk manufaktur, energi, dan infrastruktur.

