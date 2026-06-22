شركة Inspira Enterprise تتوسَّع لتشمل المجموعة الكاملة من قدرات منصة ServiceNow

يسهم النشر الناجح لمنصة AI Control Tower ‏(AICT) — بما في ذلك دمج أكثر من 50 وكيل ذكاء اصطناعي وتحقيق مكاسب إنتاجية ملموسة — في ترسيخ مكانة Inspira كشريك متكامل لـ ServiceNow عبر مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة الهوية.

مومباي، الهند، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، وسانتا كلارا، كاليفورنيا، وسنغافورة، وسيدني, 22 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Inspira Enterprise، المزود العالمي لخدمات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وشركة ServiceNow ‏(مؤشر بورصة نيويورك: NOW)، والتي تُعد برج التحكم المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار الأعمال، اليوم عن شراكة إستراتيجية تضع Inspira كشريك تنفيذ موثوق لتقديم القدرات الكاملة لمنصة ServiceNow إلى المؤسسات حول العالم.

حوكمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: تطبيق Inspira لمنصة AICT

في إطار التزامها بالابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، قامت Inspira بنشر منصة AI Control Tower ‏(AICT) التابعة لـ ServiceNow كطبقة حوكمة مؤسسية شاملة لمنظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. توفر المنصة رؤية مركزية، وإشرافًا، وإدارة لدورة الحياة عبر جميع أصول الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي، وسير العمل المعتمد على الوكلاء، والنماذج، ومجموعات البيانات، والأوامر البرمجية (Prompts)، والمهارات — بدءًا من مرحلة الاستقبال والتقييم، وصولًا إلى النشر، والمراقبة، والتحسين.

حتى الآن، قامت Inspira بدمج أكثر من 50 وكيل ذكاء اصطناعي عبر مجالات إدارة الهوية والوصول، وإدارة التهديدات والثغرات الأمنية، والدفاع السيبراني، وإدارة المخاطر، والعمليات التشغيلية الداخلية. أسهم هذا التطبيق في تحقيق زيادة بنسبة 40% في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين بنسبة 35% في الإنتاجية التشغيلية — مما يعكس الأثر التجاري القوي لأُسس حوكمة الذكاء الاصطناعي الفعّالة.

كما توفر منصة ServiceNow AICT أيضًا لعملاء Inspira إطار عمل مثبتًا لإدارة محافظ الذكاء الاصطناعي، والإشراف على المخاطر، والامتثال التنظيمي، وتحقيق القيمة، بما يمكّن المؤسسات من توسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي بثقة.

شريك كامل النطاق لمنصة ServiceNow

استنادًا إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أجرتها ServiceNow على شركتي Veza وArmis، تتمتع Inspira بموقع فريد كشريك تنفيذ شامل يغطي كامل محفظة ServiceNow. من خلال قدراتها المعتمدة في تنفيذ حلول AICT، وحوكمة الهوية من Veza، وذكاء الأصول من Armis، توفر Inspira للعملاء شريكًا موثوقًا واحدًا لتحقيق نتائج متكاملة في مجالات تقنية المعلومات، والأمن، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

يغطي مركز التميز المتخصص التابع لـ Inspira — المعروف باسم ICNOW — مجموعة واسعة من منتجات ServiceNow، مع أكثر من 200 حالة استخدام جاهزة للتنفيذ عبر ستة قطاعات، إلى جانب مسرّعات أمن سيبراني مُعدة مسبقًا تساعد على تقليل جهود التنفيذ بنسبة تصل إلى 60–70%.

قال Prakash Jain، المؤسس والمدير والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في Inspira Enterprise: "تمثل هذه الشراكة قفزة إستراتيجية لشركة Inspira Enterprise مع تطورنا إلى مزود متقدم للذكاء والتحكم المؤسسي". "ومن خلال دمج سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ServiceNow مع خبرات عميقة في الأمن السيبراني ضمن طبقة تشغيل موحدة، فإننا نمكّن المؤسسات من تحقيق رؤية فورية للمخاطر، ومعالجة آلية لها، وتحكم أعمال أقوى في صميم العمليات المؤسسية الحديثة".

وقال Adrian Johnston، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ServiceNow: "إن المكانة الفريدة لـ Inspira — باعتبارها عميلًا لمنصة AICT وشريك تنفيذ متكامل لمنظومة ServiceNow — تعني أن المؤسسات بات لديها الآن شريك موثوق يساعدها على حوكمة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وتنفيذها وتوسيع نطاقها عبر منظومة ServiceNow بالكامل". "ونحن ملتزمون بتوسيع الحلول الجاهزة للقطاعات المختلفة بما يحقق قيمة أعمال قابلة للقياس — ويُعد تطبيق Inspira لمنصة AICT دليلًا قويًا على الشكل العملي لاعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول".

نبذة عن شركة Inspira Enterprise

شركة Inspira Enterprise هي مزود عالمي لخدمات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، حيث تقدم حلولًا تكيفية وذكية لقطاعات تشمل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي، والتصنيع، والطاقة. بفريق يضم أكثر من 1,600 متخصص، وأكثر من 550 عميلًا حول العالم، تجمع Inspira بين اكتشاف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والرؤية الفورية للبيانات، لمساعدة المؤسسات على بناء منظومات رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل. تعرَّف على المزيد على: www.inspiraenterprise.com

نبذة عن شركة ServiceNow

شركة ServiceNow (مؤشر بورصة نيويورك: NOW) هي برج التحكم المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار الأعمال. تتكامل منصة ServiceNow للذكاء الاصطناعي مع أي سحابة، وأي نموذج، وأي مصدر بيانات، لتنسيق كيفية تدفق العمل عبر المؤسسة. من خلال توحيد الأنظمة القديمة، وأدوات الأقسام، والتطبيقات السحابية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، توفر ServiceNow واجهة موحدة (Single Pane of Glass) تربط الذكاء بالتنفيذ عبر جميع جوانب الأعمال. مع تشغيل أكثر من 100 مليار سير عمل سنويًا على المنصة، تساعد ServiceNow المؤسسات على تحويل العمليات المجزأة إلى سير عمل منسق وذاتي التشغيل يحقق نتائج قابلة للقياس. تعرّفوا على كيفية تسخير ServiceNow للذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص عبر: www.servicenow.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" حول التوقعات والمعتقدات والخطط والنوايا المتعلقة بالشراكة الإستراتيحية بين ServiceNow وInspira. تشمل هذه البيانات تصريحات تتعلق بقدرات المنتجات وعروضها في المستقبل، وبالفوائد المتوقعة لـ ServiceNow. تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى افتراضات قد تكون غير دقيقة، بما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة أو التي توحي بها هذه البيانات. إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبت عدم صحة أي من هذه الافتراضات، فقد تختلف نتائج ServiceNow اختلافًا جوهريًا عن النتائج المعبَّر عنها أو المفهومة ضمنًا في البيانات التطلعية الصادرة. لا تتعهد ServiceNow بتحديث هذه البيانات التطلعية، كما لا تعتزم ذلك. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية ما يلي: (1) التأخيرات والصعوبات والنفقات غير المتوقعة في تنفيذ قدرات المنتجات وعروضها، و(2) التغييرات في البيئة التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، و(3) عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المبيعات ستبرر الاستثمارات في قدرات المنتجات وعروضها. ترد معلومات إضافية عن العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية وغيرها لشركة ServiceNow ضمن الإيداعات التي تقدمها شركة ServiceNow إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت إلى آخر.

للتواصل الإعلامي:

Prerana Channe

شركة ServiceNow

[email protected]

Arvind Lakshmiratan

شركة Inspira

[email protected]

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