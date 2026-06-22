Inspira Enterprise étend son offre pour couvrir l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme ServiceNow

Le déploiement éprouvé de la solution « AI Control Tower (AICT) — comprenant plus de 50 agents IA intégrés et des gains de productivité mesurables — positionne Inspira comme un partenaire ServiceNow à part entière dans les domaines de l'IA, de la cybersécurité et de la gestion des identités.

MUMBAI, Inde, DUBAÏ, Émirats arabes unis, SANTA CLARA, Californie, SINGAPOUR et SYDNEY,, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Inspira Enterprise, fournisseur mondial de services de cybersécurité et d'intelligence artificielle, et ServiceNow (NYSE : NOW), tour de contrôle IA dédiée à la transformation des entreprises, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique faisant d'Inspira un partenaire de confiance permettant aux entreprises du monde entier de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de ServiceNow.

Réglementation de l'IA à grande échelle : mise en œuvre de l'AICT par Inspira

Dans le cadre de son engagement en faveur d'une innovation responsable en matière d'IA, Inspira a déployé la solution AICT de ServiceNow comme couche de gouvernance à l'échelle de l'entreprise pour son écosystème d'IA. La plateforme offre une visibilité centralisée, un contrôle et une gestion du cycle de vie de l'ensemble des ressources d'IA — notamment les agents d'IA, les flux de travail automatisés, les modèles, les ensembles de données, les prompts et les compétences —, depuis leur collecte et leur évaluation jusqu'à leur déploiement, leur suivi et leur optimisation.

À ce jour, Inspira a déployé plus de 50 agents IA dans les domaines de la gestion des identités et des accès, de la gestion des menaces et des vulnérabilités, de la cyberdéfense, de la gestion des risques et des opérations internes de l'entreprise. La mise en œuvre a permis d'enregistrer une hausse de 40 % de l'adoption de l'IA et une amélioration de 35 % de la productivité opérationnelle, ce qui démontre l'impact commercial d'une gouvernance solide en matière d'IA.

La solution AICT de ServiceNow offre également aux clients d'Inspira un cadre éprouvé pour la gestion du portefeuille d'IA, la surveillance des risques, la conformité réglementaire et la création de valeur, permettant ainsi aux organisations de développer l'adoption de l'IA en toute confiance.

Un partenaire ServiceNow proposant une gamme complète de services

Forte des récentes acquisitions de Veza et d'Armis par ServiceNow, Inspira occupe une position unique en tant que partenaire de mise en œuvre global couvrant l'ensemble du portefeuille de solutions ServiceNow. Grâce à ses capacités éprouvées couvrant l'AICT, la gouvernance des identités Veza et l'intelligence des actifs Armis, Inspira offre à ses clients un partenaire unique et fiable pour des solutions intégrées en matière de gouvernance informatique, de sécurité et d'IA.

Le centre d'excellence dédié d'Inspira, ICNOW, couvre l'ensemble de la gamme de produits ServiceNow, avec plus de 200 cas d'utilisation prêts à être déployés dans six secteurs d'activité, ainsi que des accélérateurs de cybersécurité préconfigurés qui permettent de réduire l'effort de mise en œuvre de 60 à 70 %.

« Ce partenariat marque une avancée stratégique pour Inspira Enterprise, alors que nous évoluons vers un rôle de fournisseur en amont de solutions d'intelligence et de contrôle d'entreprise », a déclaré Prakash Jain, fondateur, directeur et président exécutif d'Inspira Enterprise. « En associant les workflows ServiceNow basés sur l'IA à une expertise approfondie en matière de cybersécurité au sein d'une même couche opérationnelle, nous offrons une visibilité en temps réel sur les risques, des mesures correctives automatisées et un contrôle opérationnel renforcé, au cœur même des activités des entreprises modernes. »

« La position unique d'Inspira — à la fois client de l'AICT et partenaire de mise en œuvre ServiceNow à 360° — signifie que les entreprises disposent désormais d'un partenaire de confiance pour les aider à piloter, mettre en œuvre et faire évoluer leurs investissements en IA à travers l'ensemble de l'écosystème ServiceNow », a déclaré Adrian Johnston, président de ServiceNow pour la région APAC. « Nous nous engageons à déployer à grande échelle des solutions prêtes à l'emploi qui apportent une valeur ajoutée mesurable aux entreprises — et le déploiement de l'AICT par Inspira illustre parfaitement ce à quoi ressemble, dans la pratique, une adoption responsable de l'IA. »

À propos d'Inspira Enterprise

Inspira Enterprise est un prestataire mondial de services dans les domaines de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, qui propose des solutions adaptatives et intelligentes à divers secteurs, notamment les services financiers, la santé, le secteur public, l'industrie manufacturière et l'énergie. Avec plus de 1 600 professionnels et plus de 550 clients à travers le monde, Inspira associe la détection des menaces basée sur l'IA, l'analyse avancée et la visibilité en temps réel pour aider les organisations à mettre en place des écosystèmes numériques résilients et parés pour l'avenir. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : www.inspiraenterprise.com

À propos de ServiceNow

ServiceNow (NYSE : NOW) est la tour de contrôle IA dédiée à la réinvention des entreprises. La plateforme d'IA de ServiceNow s'intègre à n'importe quel cloud, n'importe quel modèle et n'importe quelle source de données pour orchestrer les flux de travail au sein de l'entreprise. En unifiant les systèmes existants, les outils départementaux, les applications cloud et les agents d'IA, ServiceNow offre une vue d'ensemble unique qui relie l'intelligence à l'exécution dans tous les domaines de l'entreprise. Avec plus de 100 milliards de flux de travail exécutés chaque année sur la plateforme, ServiceNow aide les entreprises à transformer leurs opérations fragmentées en flux de travail coordonnés et autonomes qui génèrent des résultats mesurables. Découvrez comment ServiceNow met l'IA au service des utilisateurs sur www.servicenow.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » concernant les attentes, les convictions, les projets et les intentions relatifs au partenariat stratégique entre ServiceNow et Inspira. Ces déclarations comprennent notamment des affirmations concernant les fonctionnalités et les futures offres de produits, ainsi que les avantages attendus pour ServiceNow. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, et reposent sur des hypothèses qui pourraient s'avérer inexactes, ce qui pourrait entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats attendus ou suggérés par ces déclarations prospectives. Si l'un de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser, ou si l'une des hypothèses s'avérait erronée, les résultats de ServiceNow pourraient s'écarter sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives formulées. ServiceNow n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux évoqués dans les déclarations prospectives, on peut citer : (i) les retards, les difficultés imprévues et les dépenses liées à la mise en œuvre des fonctionnalités et des offres du produit, (ii) les évolutions du cadre réglementaire en matière d'IA et (iii) l'incertitude quant à la capacité des ventes à justifier les investissements consentis dans les fonctionnalités et les offres du produit. De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'influencer les résultats financiers et autres de ServiceNow figurent dans les documents que ServiceNow dépose régulièrement auprès de la Securities and Exchange Commission.

Relations avec la presse :

Prerana Channe

ServiceNow

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Arvind Lakshmiratan

Inspira

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