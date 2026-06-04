Mavrix توسّع نطاق حضورها في أمريكا الشمالية بمقر جديد في الولايات المتحدة في فورت لودرديل

فورت لودرديل، فلوريدا وتورونتو, 4 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "مافركس" (Mavrix)، الشركة العالمية لجمع البيانات وتنفيذ الأبحاث التي تركز على البشر والقائمة على الذكاء الاصطناعي التي كانت في السابق جزءًا من شركة "آزور نولدج كوربوريشن" (Azure Knowledge Corporation)، عن افتتاح مقرها الأمريكي في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا ، مما يمثل خطوة رئيسية في توسع الشركة في أمريكا الشمالية بعد أكثر من 25 في المائة من النمو على أساس سنوي في 2026.

Mavrix Establishes New US Headquarters

يجعل المقر الجديد القيادة العليا أكثر قربًا في سوق واحدة ، حيث ينتقل الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك "رافا جوايداموفيتش" إلى جنوب فلوريدا إلى جانب مدير إدارة أمريكا الشمالية "نيل بليفيلد"، الذي يتواجد بالفعل في الولاية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستراتيجية وتسريع عملية صنع القرار ودعم النمو المستمر في جميع أنحاء الأمريكتين. في الوقت نفسه ، وسعت "مافركس" عملياتها في تورونتو إلى أكثر من 45 عضوًا في الفريق على مستوى العمليات، وإدارة المشروعات العالمية، وخدمات العملاء، والأبحاث عبر الهاتف ، بدعم من أكثر من 200 من موظفي الأبحاث والمشروعات على مستوى العالم.

تدعم "مافركس" الوكالات، والاستشارات، وفرق الرؤية المؤسسية في إجراء الأبحاث عبر الإنترنت، وعبر التحقق بالهاتف، وعبر الفيديو، والأبحاث عبر الحضور الشخصي والأبحاث المجتمعية في الأسواق العالمية.

كما تقوم الشركة بإعادة استثمار النمو في التكنولوجيا من خلال Maxna ، وهي منصة "مافركس" الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، والتي تساعد في تعزيز التحقق من المستجيبين، وإدارة الجدوى، والإشراف على برامج الأبحاث العالمية المعقدة.

قال "رافا جوايداموفيتش"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "مافركس": "يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل صناعة الأفكار ، لكن النتائج القوية لا تزال تعتمد على البيانات عالية الجودة ، والمستجيبين الأصليين ، والتنفيذ الموثوق به على مستوى الأسواق". "مع تزايد الطلب على البيانات البشرية الموثوقة ، يعزز هذا التوسع قدرتنا على دعم العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وعالميًا."

تستمر "مافركس" أيضًا في توسيع وجودها في الصناعة ، حيث تشارك كراعي بلاتيني في حدث The Quirk's Event Dallas 2026 في مارس وتعود كراعي بلاتيني لحدث The Quirk's Event New York في يوليو.

قال "جلين كولينز"، نائب الرئيس التنفيذي ، المجموعة التجارية العالمية في "مافركس": "تعكس هذه الأحداث الطلب المتزايد على البيانات البشرية الموثوقة ، والجودة التشغيلية ، والتنفيذ القائم على الذكاء الاصطناعي".

نبذة عن Mavrix

تخدم "مافركس"، التي انبثقت عن شركة "آزور نولدج كوربوريشن" منذ أكثر من 20 عامًا، أكثر من 300 عميل على مستوى الاستشارات، والشركات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

تدير الشركة فرقًا تعمل طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع في ست قارات ، وتدعم المشروعات في أكثر من 85 دولة وعبر 40 لغة ، مع خبرة عميقة في البيع للأعمال، والبيع للمستهلكين، والرعاية الصحية، والخبراء، والجماهير التي يصعب الوصول إليها حيث تكون الأصالة والتحقق أمرين بالغيّ الأهمية.

ترسخ Maxna، وهي منصة "مافركس" الخاصة، جودة البيانات والذكاء التشغيلي على مستوى كل مشروع. تحمل الشركة شهادات ISO 20252 و ISO 9001 و ISO 27001.

www.mavrixdata.com

للتواصل الإعلامي

[email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2994231/Mavrix_New_US_HQ.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2736110/5426138/MAVRIX_Logo.jpg