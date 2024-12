شركة Next Level Aviation® تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار بالتعاون مع بنك PNC

تهدف التسهيلات المالية الجديدة لرأس المال العامل إلى تعزيز أعمال توزيع المواد المستخدمة في النقل الجوي USM الحالية، بالإضافة إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة

دانيا بيتش، فلوريدا، 12 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Next Level Aviation® (المعروفة باسم NLA) ، الشركة العالمية الرائدة في مجال توزيع المواد المستخدمة في النقل الجوي (USM) لجميع الطائرات التجارية من طراز Boeing وAirbus ومنصات المحركات النفاثة، عن إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع بنك PNC، مع إمكانية توسيع هذه التسهيلات الائتمانية مستقبلًا مع توسع نطاق أعمال الشركة. وستتيح هذه التسهيلات الائتمانية، التي تُعد قفزة نوعية في رأس المال العامل، لشركة Next Level Aviation® تعزيز مخزونها من المواد الصالحة للاستخدام، فضلًا عن دعم خطط توسيع أعمال شركة NLA في مجالات أعمال مكملة أخرى.

هذا وصرّح Jack Gordon، رئيس مجلس إدارة شركة Next Level Aviation® ورئيسها التنفيذي CEO، قائلًا: "نحن في غاية السعادة بالتعاون مع بنك PNC، أحد أكبر المؤسسات المالية المتنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، لإتمام هذه التسهيلات الائتمانية الجديدة لرأس المال العامل، التي تمثل الخطوة الأولى في وضع الأسس المالية لمرحلة النمو المقبلة لشركة Next Level Aviation. ونود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق قسم الائتمان التجاري في بنك PNC على احترافيتهم وجهودهم الدؤوبة لإتمام هذه الاتفاقية بكفاءة عالية".

وأضاف Ray Fernandez-Andes، المدير المالي لشركة Next Level، قائلًا: "نحن متحمسون للغاية لعلاقتنا الجديدة مع بنك PNC، ونتطلع إلى مواصلة نمو أعمالنا لسنوات عديدة قادمة بدعم من هذه المؤسسة المالية الرائدة".

من جانبه، علّق Peter Mardaga، رئيس قسم الائتمان التجاري في بنك PNC، وقال: "إن العلاقة الجديدة التي تربط بنك PNC مع شركة Next Level Aviation ستدعم أهداف الشركة واحتياجاتها للنمو. ونتطلع إلى مواصلة تقديم المنتجات والاستراتيجيات المالية لهذا المورد العالمي المرموق لقطع غيار الطائرات والتي تساعده على تحقيق قيمة مميزة لعملائه".

نبذة عن شركة Next Level Aviation®

شركة Next Level Aviation® هي مورد معتمد من ASA-100 متوافقة مع التعميم الاستشاري لإدارة الطيران الفيدرالية 00-56B، تختص بتخزين المواد المستخدمة في النقل الجوي (USM) لجميع منصات طائرات Boeing وAirbus التجارية والمحركات النفاثة المرتبطة بها. تُرَكز Next Level Aviation® بشكل خاص على تخزين المواد المستخدمة في النقل الجوي USM لمجموعات طائرات Boeing 737 وAirbus A320 والمُحركات النفاثة المُرتبطة بها، والتي تُشكل حاليًا حوالي 70% من الأسطول التجاري العالمي. تأسست شركة Next Level Aviation® في مارس 2013 من قِبَل Jack Gordon وMike Dreyer وMatt Dreyer، ونمت لتُصبح أكبر مورد عالمي للمواد المُستعملة القابلة للخدمة لمحركات الطائرات النفاثة والطائرات التجارية. www.nextlevelaviation.net

نبذة عن بنك PNC

يُعد بنك PNC Bank National Association، التابع لمجموعة PNC Financial Services Group (التي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك NYSE تحت رمز: PNC)، واحد من أكبر المؤسسات المالية المتنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرتكز عمله على بناء علاقات قوية مع عملائه ومجتمعاته المحلية، وذلك من خلال تقديم خدمات مصرفية شاملة للأفراد والشركات، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات الإقراض، كما يقدم البنك خدمات متخصصة للشركات والهيئات الحكومية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل العقارات، والإقراض القائم على الأصول، فضلًا عن تقديمه لحلول إدارة الثروات والأصول. للحصول على المزيد من المعلومات حول بنك PNC، قم بزيارة http://www.pnc.com .

