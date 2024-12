Next Level Aviation® obtient une facilité de crédit de 50 millions de dollars auprès de la PNC Bank

La nouvelle facilité de crédit pour fonds de roulement servira à développer l'activité existante de distribution de pièces USM et à diversifier les offres de produits et de services.

DANIA BEACH, Floride, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), leader de la distribution mondiale de matériaux usagés utilisables (Used Serviceable Materials - USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plates-formes de moteurs à réaction associées, a obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars auprès de PNC Bank, avec la possibilité d'étendre cette facilité progressivement au fur et à mesure de la croissance de NLA. Cette facilité de crédit de fonds de roulement considérablement accrue permettra à Next Level Aviation® d'augmenter son stock de matériaux utilisables, ainsi que de soutenir la diversification des activités de NLA dans d'autres secteurs d'activité complémentaires.

Jack Gordon, président-directeur général de Next Level Aviation®, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec PNC Bank, l'une des plus grandes institutions de services financiers diversifiés des États-Unis, pour conclure cette nouvelle facilité de crédit de fonds de roulement, qui constitue la première étape de la mise en place des fondations financières pour la prochaine phase de croissance de Next Level Aviation. Nous tenons à remercier l'équipe de PNC Business Credit pour son professionnalisme et sa diligence dans la mise en place de cette nouvelle facilité de crédit renouvelable d'une manière efficace ».

Ray Fernandez-Andes, directeur financier de Next Level, a ajouté : « Nous sommes très heureux de notre nouvelle relation d'affaires avec PNC Bank et nous sommes impatients de continuer à développer nos activités pendant de nombreuses années avec le soutien de cette grande institution financière ».

Peter Mardaga, responsable de PNC Business Credit, a estimé : « La nouvelle relation de PNC avec Next Level Aviation soutiendra les objectifs commerciaux et les besoins de croissance de la société. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à offrir à ce fournisseur mondial reconnu de pièces pour l'aérospatiale des produits et des stratégies financières qui peuvent l'aider à offrir une valeur différenciée à ses clients ».

À PROPOS DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux usagés utilisables (USM) pour tous les aéronefs Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage d'USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte commerciale mondiale. Fondé en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux usagés utilisables pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

Pour plus d'informations ou pour demander des images supplémentaires, veuillez contacter [email protected].

À propos de PNC Bank

PNC Bank, National Association, est membre du PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE : PNC). La PNC est l'une des plus grandes institutions de services financiers diversifiés des États-Unis, organisée autour de ses clients et de ses communautés pour établir des relations solides et fournir localement des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, y compris une gamme complète de produits de prêt ; des services spécialisés pour les entreprises et les entités gouvernementales, y compris les services bancaires aux entreprises, le financement immobilier et les prêts basés sur l'actif ; la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Pour plus d'informations sur PNC, consultez le site http://www.pnc.com.

Contact presse : Morgan Eddy, Tél : +1-561-699-3870, E-mail : [email protected]

