Next Level Aviation® obtiene una línea de crédito de 50 millones de dólares de PNC Bank

La nueva línea de crédito de capital circulante se utilizará para ampliar el negocio de distribución de USM y diversificar la oferta de productos y servicios

DANIA BEACH, Florida, 10 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA) , líder mundial en la distribución de materiales utilizables (USM, por sus siglas en inglés), para todos los aviones comerciales Boeing y Airbus y las plataformas de motores a reacción relacionados, obtuvo una nueva línea de crédito renovable de 50 millones de dólares de PNC Bank con la posibilidad de ampliarla con el tiempo a medida que NLA siga creciendo. Este aumento significativo de la línea de crédito de capital circulante permitirá a Next Level Aviation® ampliar su inventario de material de servicio, así como apoyar la diversificación del negocio de NLA a otras líneas de negocio complementarias.

El presidente y director ejecutivo de Next Level Aviation®, Jack Gordon, declaró: "Nos complace trabajar con PNC Bank, una de las mayores instituciones de servicios financieros diversificados de Estados Unidos, para cerrar esta nueva línea de crédito de capital circulante, que es el primer paso para sentar las bases financieras de la próxima fase de crecimiento de Next Level Aviation. Agradecemos al equipo de PNC Business Credit por su profesionalidad y diligencia a la hora de conseguir cerrar esta nueva línea de crédito renovable de forma eficiente".

Ray Fernández-Andes, director financiero de Next Level, comentó: "Estamos muy entusiasmados con nuestra nueva relación comercial con PNC Bank y esperamos seguir haciendo crecer el negocio durante muchos años con el apoyo de esta gran institución financiera".

Peter Mardaga, director de PNC Business Credit, indicó: "La nueva relación de PNC con Next Level Aviation apoyará los objetivos empresariales y las necesidades de crecimiento de la empresa. Esperamos seguir ofreciendo, a este reconocido proveedor mundial de piezas aeroespaciales, productos y estrategias financieras que puedan ayudar a ofrecer un valor diferenciado a sus clientes".

ACERCA DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por ASA-100 que cumple con la Circular de asesoramiento 00-56B de la FAA y almacena material usado de servicio (USM, por sus siglas en inglés) para motores a reacción y aeronaves comerciales de todas las plataformas de aeronaves Boeing y Airbus y sus motores a reacción asociados. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción relacionados, que actualmente constituyen alrededor del 70 % de la flota comercial mundial. Next Level Aviation® fue fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, y se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material utilizable para aviones comerciales y motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

Para obtener más información o solicitar imágenes adicionales, envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de PNC Bank

PNC Bank, National Association, es miembro de The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC). PNC es una de las mayores instituciones de servicios financieros diversificados de Estados Unidos, organizada en torno a sus clientes y comunidades para establecer relaciones sólidas y prestar servicios locales de banca minorista y empresarial, incluida una gama completa de productos de préstamo; servicios especializados para empresas y entidades gubernamentales, como banca corporativa, financiación inmobiliaria y préstamos basados en activos; gestión de patrimonios y gestión de activos. Para más información acerca de PNC, visite http://www.pnc.com.

Contacto para los medios: Morgan Eddy, teléfono: +1-561-699-3870, correo electrónico: [email protected]

