شركة Oizom تضع معيارًا جديدًا في مجال مراقبة جودة الهواء مع إطلاقها لِـ Pollusense

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Oizom Instruments Pvt. Ltd.

12 نوفمبر, 2024, 21:38 AST

Oizom تحدث ثورة في مجال مراقبة جودة الهواء مع Pollusense: حل محمول وعالي الدقة لكل حاجة بيئية وصناعية

أحمد آباد، الهند, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ --  في خطوة جريئة نحو هواء أنظف، طرحت Oizom، المزود العالمي لحلول المراقبة البيئية، Pollusense، وهو طفرة في مجال مراقبة جودة الهواء المحمول. تم تصميم هذا الابتكار لتلبية الحاجة الملحة إلى بيانات بيئية دقيقة في الوقت الفعلي في مختلف الصناعات والمدن والمجتمعات المحلية، مما يوفر مستويات جديدة من الراحة والمرونة والقدرة على الصمود.

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Pollusense | A New Era in Portable Air Quality Monitoring
Pollusense | A New Era in Portable Air Quality Monitoring

Pollusense هو أكثر من مجرد منتج؛ فهو استجابة لمحدودية أدوات المراقبة التقليدية، التي تفتقر إلى المرونة وسهولة الوصول إليها. بهدف جعل بيانات جودة الهواء متاحة في أي مكان، قامت شركة Oizom بتصميم Pollusense لتمكين المستخدمين من الحصول على رؤى بالغة الأهمية، مما يساعد الصناعات والمراقبين البيئيين ومديري الصحة والسلامة والبيئة على ضمان الامتثال التنظيمي وحماية جودة الهواء في أي مكان.

تغيير جذري في مجال المراقبة البيئية

يجسد Pollusense مهمة Oizom لإضفاء الطابع الديمقراطي على بيانات جودة الهواء. تم تصميمه لتحمل البيئات الصعبة، ويوفر قابلية التنقل والمتانة المناسبة للتطبيقات المتنوعة من المواقع الصناعية إلى المدن الذكية وحتى المواقع النائية. يمثل تصميمه المدمج وقابليته للنقل قفزة كبيرة إلى الأمام في معدات مراقبة جودة الهواء حيث يلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات.

الموثوقية والدقة في كل بيئة

تم تصميم Pollusense لتحمل أقصى الظروف، ويتميز بحماية IP65 ضد الغبار والماء. يعمل تصميمه المتين بشكل موثوق بين -20 و60 درجة مئوية، وهو مثالي للصناعات التي تحتاج إلى حلول قوية وطويلة الأمد. بفضل شاشته المدمجة وعمر بطاريته الطويل، يوفر Pollusense للمستخدمين بيانات في الموقع وفي الوقت الفعلي لفهم جودة الهواء بشكل مستمر.

تكنولوجيا مبتكرة للمراقبة الشاملة

باستخدام تقنية التنفس الإلكتروني من Oizom الحاصلة على براءة اختراع، وهي طريقة نشطة لأخذ العينات تضمن الدقة، يراقب Pollusense الملوثات بدقة، ويدعم المهام الحرجة مثل اكتشاف التسرب ومراقبة خط التماس والامتثال. تتيح هذه التكنولوجيا عمليات أكثر أمانًا ونظافة، وتوفر رؤى ضرورية في عالم اليوم.

إعادة تعريف مستقبل المراقبة البيئية

يُعد منتج Pollusense شهادة على التزام Oizom بإنشاء حلول مستقبلية لعالم سريع التطور. مع سنوات من البحث المتفاني، يبرز Pollusense كأداة موثوقة وقليلة الصيانة لمساعدة الصناعات على مراقبة بصمتها البيئية.

مع استمرار شركة Oizom في ريادتها في مجال تكنولوجيا جودة الهواء، يؤكد Pollusense على مهمة الشركة في تطوير حلول مؤثرة من أجل عالم أنظف وأكثر أمانًا.

للاستفسارات الإعلامية أو المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: 

جاينام ميهتا - الرئيس التنفيذي للأعمال في Oizom

[email protected] 

الفيديو: https://youtu.be/XnRWwFrK98E 

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2553797/Oizom_Logo.jpg

 

 

 

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