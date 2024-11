Oizom setzt mit der Einführung von Pollusense einen neuen Standard bei der Überwachung der Luftqualität

Oizom revolutioniert die Überwachung der Luftqualität mit Pollusense: eine tragbare, hochpräzise Lösung für jede Umgebung und jeden Bedarf der Industrie

AHMEDABAD, Indien, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- In einem mutigen Schritt zu sauberer Luft hat Oizom, ein globaler Anbieter von Umweltüberwachungslösungen, Pollusense eingeführt – einen Durchbruch in der tragbaren Luftqualitätsüberwachung. Diese Innovation wurde entwickelt, um den dringenden Bedarf an genauen Umweltdaten in Echtzeit in allen Branchen, Städten und Gemeinden zu decken und ein neues Maß an Komfort, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit zu bieten.

Pollusense | A New Era in Portable Air Quality Monitoring

Pollusense ist mehr als nur ein Produkt – es ist eine Antwort auf die Einschränkungen herkömmlicher Überwachungswerkzeuge, denen es an Flexibilität und Zugänglichkeit mangelt. Mit dem Ziel, Luftqualitätsdaten überall zugänglich zu machen, hat Oizom Pollusense so entwickelt, dass die Nutzer wichtige Erkenntnisse gewinnen können, die der Industrie, Umweltauditoren und EHS-Managern helfen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Luftqualität in jeder Umgebung zu sichern.

Ein Wendepunkt in der Umweltüberwachung

Pollusense verkörpert die Mission von Oizom, Daten zur Luftqualität zu demokratisieren. Er wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und bietet Mobilität und Robustheit für verschiedene Anwendungen – von Industriestandorten über intelligente Städte bis hin zu abgelegenen Standorten. Sein kompaktes Design und seine Tragbarkeit stellen einen bedeutenden Fortschritt für die Luftqualitätsüberwachungsgeräte dar, die eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen.

Zuverlässigkeit und Präzision in jeder Umgebung

Pollusense ist für extreme Bedingungen ausgelegt und bietet Schutzart IP65 gegen Staub und Wasser. Sein robustes Design funktioniert zuverlässig zwischen -20 und 60 Grad Celsius und ist ideal für Branchen, die robuste, langlebige Lösungen benötigen. Mit seinem eingebauten Display und der langen Batterielebensdauer liefert Pollusense dem Benutzer vor Ort Echtzeitdaten für ein kontinuierliches Verständnis der Luftqualität.

Innovative Technologie für eine umfassende Überwachung

Mit der patentierten E-Atmungs-Technologie von Oizom, einer aktiven Probenahmemethode, die Genauigkeit gewährleistet, überwacht Pollusense präzise Schadstoffe und unterstützt so kritische Aufgaben wie die Leckerkennung, die Überwachung von Umzäunungen und die Einhaltung von Vorschriften. Diese Technologie ermöglicht sicherere und sauberere Arbeitsabläufe und liefert Erkenntnisse, die in der heutigen Welt unerlässlich sind.

Die Zukunft der Umweltüberwachung neu definieren

Pollusense ist ein Beweis für das Engagement von Oizom, zukunftsweisende Lösungen für eine sich schnell entwickelnde Welt zu entwickeln. Dank jahrelanger Forschung ist Pollusense ein zuverlässiges, wartungsarmes Werkzeug, das der Industrie hilft, ihren ökologischen Fußabdruck zu überwachen.

Oizom ist weiterhin führend in der Luftqualitätstechnologie und Pollusense bekräftigt die Mission des Unternehmens, wirkungsvolle Lösungen für eine sauberere und sicherere Welt zu entwickeln.

Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jainam Mehta, operativer Geschäftsführer bei Oizom

[email protected]

Video: https://youtu.be/XnRWwFrK98E

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2553797/Oizom_Logo.jpg