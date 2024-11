Oizom établit une nouvelle norme en matière de surveillance de la qualité de l'air avec le lancement de Pollusense

Oizom révolutionne la surveillance de la qualité de l'air avec Pollusense : une solution portable de haute précision pour chaque environnement et chaque besoin industriel

AHMEDABAD, Inde, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une démarche audacieuse visant à assainir l'air, Oizom, fournisseur mondial de solutions de surveillance environnementale, a lancé Pollusense - une percée en matière de surveillance portable de la qualité de l'air. Cette innovation est conçue pour répondre au besoin urgent de données environnementales précises et en temps réel dans les industries, les villes et les communautés, offrant de nouveaux niveaux de commodité, de flexibilité et de résilience.

Pollusense | A New Era in Portable Air Quality Monitoring

Pollusense est plus qu'un produit, c'est une réponse aux limites des outils de surveillance conventionnels, qui manquent d'agilité et d'accessibilité. Souhaitant rendre les données sur la qualité de l'air accessibles partout, Oizom a conçu Pollusense pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des informations essentielles, aidant ainsi les industries, les auditeurs environnementaux et les responsables EHS à assurer la conformité réglementaire et à préserver la qualité de l'air dans n'importe quel environnement.

Un outil qui change la donne dans la surveillance de l'environnement

Pollusense incarne la mission d'Oizom qui consiste à démocratiser les données sur la qualité de l'air. Construit pour résister à des environnements difficiles, il offre une mobilité et une robustesse adaptées à diverses applications - des sites industriels aux villes intelligentes et même aux sites isolés. Son design compact et sa portabilité marquent une avancée significative dans l'équipement de surveillance de la qualité de l'air, répondant à un large éventail de besoins.

Fiabilité et précision dans tous les environnements

Pollusense est conçu pour les conditions extrêmes, avec une protection IP65 contre la poussière et l'eau. Son design durable lui permet de fonctionner de manière fiable entre -20 et 60 degrés Celsius, ce qui est idéal pour les industries qui ont besoin de solutions robustes et durables. Grâce à son écran intégré et à la longue durée de vie de sa batterie, Pollusense fournit aux utilisateurs des données en temps réel sur site pour une compréhension continue de la qualité de l'air.

Une technologie innovante pour une surveillance complète

Grâce à la technologie brevetée de respiration électronique d'Oizom, une méthode d'échantillonnage active qui garantit la précision, Pollusense surveille précisément les polluants, ce qui permet d'effectuer des tâches essentielles telles que la détection des fuites, la surveillance des périmètres et le respect des normes. Cette technologie permet d'effectuer des opérations plus sûres et plus propres, en fournissant des informations essentielles dans le monde d'aujourd'hui.

Redéfinir l'avenir de la surveillance environnementale

Pollusense témoigne de la volonté d'Oizom de créer des solutions avant-gardistes pour un monde en évolution rapide. Après des années de recherche approfondie, Pollusense apparaît comme un outil fiable et facile à entretenir pour aider les industries à surveiller leur empreinte environnementale.

Alors qu'Oizom continue d'être à la pointe de la technologie en matière de qualité de l'air, Pollusense réaffirme la mission de l'entreprise, qui consiste à développer des solutions efficaces pour un monde plus propre et plus sûr.

