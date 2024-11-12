Oizom推出Pollusense，為空氣質量監測樹立新標準
新聞提供者Oizom Instruments Pvt. Ltd.
13 11月, 2024, 02:24 CST
Oizom以Pollusense革新空氣質量監測：一款適用於各種環境與行業需求的便攜式高精度解決方案
印度艾哈邁達巴德2024年11月13日 /美通社/ -- 為邁向更清潔的空氣，全球環境監測解決方案供應商Oizom推出了Pollusense——一款突破性的便攜式空氣質量監測設備。這項創新專為滿足各行業、城市和社區對精準即時環境數據的迫切需求而設計，提供前所未有的便利性、靈活性和穩定性。
Pollusense不僅僅是一項產品，更是對傳統監測工具局限性的回應，這些工具缺乏靈活性和可及性。Oizom以讓空氣質量數據隨處可得為理念，精心設計出Pollusense，為用戶提供關鍵見解，協助各行業、環境審計人員及環境健康安全管理者確保合規，並在各種環境中維護空氣質量。
環境監測的變革者
Pollusense體現了Oizom致力於讓空氣質量數據普及化的使命。Pollusense經久耐用，能夠應對各種挑戰性環境，具備適應不同應用需求的流動性和堅固性——從工業場所到智能城市，甚至是偏遠地區。其緊湊的設計和便攜性標誌著空氣質量監測設備的一大飛躍，滿足了各種需求。
可靠性與精確性，適應各種環境
Pollusense專為極端環境設計，擁有IP65防塵防水等級。其耐用設計在攝氏−20至60度範圍內穩定運行，對於需要堅固、耐用解決方案的行業而言，尤為理想。Pollusense內建顯示屏和長效電池壽命，為用戶提供現場實時數據，實現對空氣質量的持續了解。
創新技術，全面監測
Pollusense採用Oizom專利的e-breathing技術，這是一種確保精確度的主動取樣方法，能夠精確監測污染物，支持關鍵任務，如洩漏檢測、圍欄監測及合規性監控。這項技術提升了操作的安全性與潔淨度，提供當今世界至關重要的見解。
重新定義環境監測的未來
Pollusense是Oizom致力於為快速發展的世界創造前瞻性解決方案的見證。經過多年專注研究，Pollusense成為一款可靠且低維護的工具，幫助各行業監控其環境足跡。
隨著Oizom持續引領空氣質量技術，Pollusense再次證明了公司致力於開發具有深遠影響的解決方案，為創造更清潔、更安全的世界而努力。
媒體查詢和進一步資料，請聯絡：
Oizom商務總監Jainam Mehta
[email protected]
SOURCE Oizom Instruments Pvt. Ltd.
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