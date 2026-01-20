شركة PioCreat تُقدّم حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد لطب الأسنان داخل العيادات في معرض إيدك دبي 2026

شنتشن، الصين، 20 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تُشارك شركة PioCreat في معرض إيدك دبي 2026، أكبر معرض ومؤتمر رائد في العالم لطب الأسنان، والذي يُقام حاليًا في الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. يُمثل هذا المعرض أول ظهور لشركة PioCreat في دبي، حيث تقدّم الشركة من خلاله حلولها للطباعة ثلاثية الأبعاد لطب الأسنان داخل العيادات إلى سوق الشرق الأوسط. يمكن للمشاركين في المعرض زيارة شركة PioCreat في الجناح SAA16 في قاعة Trade Centre 2 للاطلاع على العروض الحية والحصول على استشارات في الموقع.

PioCreat’s booth PioNext Mini (Ultra on the right)

معرض إيدك دبي معروفٌ على نطاق واسع بأنه مركزٌ عالميٌ لخبراء الأسنان، والمُصنّعين، ومبتكري التكنولوجيا. وتُشكّل مشاركة PioCreat في هذا الحدث المرموق محطة هامة في توسعها العالمي، وتركيزها المتنامي على طب الأسنان الرقمي.

أبرز المنتجات الرئيسية

خلال المعرض، تستعرض PioCreat محفظة شاملة من منتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد لطب الأسنان.

يتميز جهاز PioNext Mini بتصميم محمول ومتكامل يجمع بين الطباعة والمعالجة الضوئية في جسم فائق الصغر على شكل حقيبة (200 × 170 × 241 ملم)، ما يُتيح إنتاجًا حقيقيًا داخل العيادات ذات المساحات المحدودة. وبفضل وجود حوضَيْ راتنج، فإن حوض ACF Fast Vat يدعم تصنيع تاج السيراميك خلال 10 دقائق فقط، في حين يوفّر حوض HDF Clear Vat نتائج عالية الشفافية دون الحاجة إلى تلميع. كما يضمن دعم طولين موجيين (385 نانومتر/405 نانومتر) مع التبديل الذكي توافقًا واسعًا مع مختلف أنواع الراتنج، في حين أن سرعته العالية ودقته فائقة الوضوح توفران نتائج جمالية مُفصّلة.

إلى جانب إصدار Mini، تُقدّم PioCreat جهاز PioNext Ultra، وهي طابعة مُطوّرة حديثًا تُعزز الاستقرار واتساق جودة المُخرجات في تطبيقات الطباعة بالجُملة. كما تستعرض الشركة منتجات أخرى تشمل Sky 2025 وDJ68 وUV02، لتقدّم رؤية شاملة لمنظومة PioCreat المتكاملة للطباعة ثلاثية الأبعاد لطب الأسنان — بدايةً من الطباعة وحتى المعالجة الضوئية اللاحقة.

تجربة الجناح الغامرة

يتميز جناح PioCreat بعروض تفاعلية وتجارب عملية للمنتجات. ويمكن للزوار معاينة جودة الطباعة لأجزاء الأسنان النهائية، والدخول في مشاورات تفصيلية مع متخصصي التطبيقات حول مسارات العمل السريرية، واختيار المواد، ودمج الحلول داخل العيادات.

الرؤية المستقبلية

تتطلع PioCreat مستقبلًا إلى تعزيز شراكاتها في الأسواق العالمية من خلال تقديم حلول موثوقة ومتمحورة حول المستخدم في مجال طب الأسنان الرقمي، مُجددةً التزامها بتمكين خبراء الأسنان من تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول.

نبذة عن شركة PioCreat 3D

تأسست شركة PioCreat 3D عام 2015، وتتخصص في تطوير أنظمة الطباعة ثلاثية الأبعاد الاحترافية لقطاع طب الأسنان. نحن نوفّر حلولًا متكاملة من الأجهزة والبرمجيات والمواد، لتمكين عيادات الأسنان والمختبرات بمسارات عمل رقمية ذات كفاءة ودقة وسهلة الاستخدام.

لمزيد من المعلومات حول PioCreat، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني الرسمي أو متابعتنا على فيسبوك، وإنستغرام، وإكس، ويوتيوب، ولينكدإن.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2864998/PioCreat_s_booth.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2864999/PioNext_Mini__Ultra_on_the_right.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/Logo.jpg