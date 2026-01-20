PioCreat, AEEDC Dubai 2026'ya Hasta Başı Dental 3D Baskı Çözümlerini Getiriyor

SHENZHEN, Çin, 20 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- PioCreat, 19-21 Ocak 2026 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen dünyanın önde gelen diş hekimliği konferansı ve fuarı AEEDC Dubai 2026'ya katılıyor. Fuar, PioCreat'in Dubai'de ilk kez boy göstermesi ve şirketin koltuk başı dental 3D baskı çözümlerini Orta Doğu pazarına tanıtması anlamına geliyor. Katılımcılar, canlı gösterimler ve yerinde danışmanlık için Ticaret Merkezi 2'deki SAA16 numaralı stantta PioCreat'i ziyaret edebilirler.

PioCreat’s booth PioNext Mini (Ultra on the right)

AEEDC Dubai, diş hekimleri, üreticiler ve teknoloji yenilikçileri için küresel bir merkez olarak tanınmaktadır. PioCreat'ın bu prestijli etkinliğe katılımı, küresel genişlemesi ve dijital diş hekimliğine verdiği önem açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

Temel Ürün Özellikleri

Fuar süresince PioCreat, dental 3D baskı ürünlerinden oluşan kapsamlı bir portföy sergileyecek.

PioNext Mini, baskı ve kürleme işlemlerini ultra kompakt, bavul tarzı bir gövdede (200×170×241 mm) birleştiren taşınabilir, hepsi bir arada bir tasarıma sahiptir ve alan kısıtlı kliniklerde gerçek hasta başı üretimine olanak tanır. Çift reçine haznesi ile ACF Fast Vat, 10 dakikalık seramik kron üretimini desteklerken, HDF Clear Vat yüksek şeffaflık ve cilalama gerektirmeyen sonuçlar sunar. Akıllı anahtarlama ile çift dalga boyu desteği (385 nm / 405 nm) geniş reçine uyumluluğu sağlarken, yüksek hızı, hassasiyeti ve ultra yüksek çözünürlüğü ayrıntılı ve estetik sonuçlar sunar.

Mini'nin yanı sıra PioCreat, toplu baskı uygulamaları için kararlılığı ve genel çıktı tutarlılığını artıran yeni yükseltilmiş bir yazıcı olan PioNext Ultra'yı tanıtıyor. Şirket ayrıca Sky 2025, DJ68 ve UV02 gibi diğer ürünlerini de sergileyerek PioCreat'in dental 3D baskı sisteminin baskıdan kürleme sonrasına kadar kapsamlı bir bakış sunuyor.

Sürükleyici Stand Deneyimi

PioCreat standında interaktif ekranlar ve uygulamalı ürün tanıtımları yer almaktadır. Ziyaretçiler, tamamlanmış diş parçalarının baskı kalitesini inceleyebilir ve klinik iş akışları, malzeme seçimi ve uygulama entegrasyonu hakkında uygulama uzmanlarıyla ayrıntılı istişarelerde bulunabilir.

Gelecek Vizyonu

PioCreat, gelecekte güvenilir, kullanıcı odaklı dijital diş hekimliği çözümleri sunarak küresel pazarlardaki ortaklıklarını güçlendirmeyi ve diş hekimlerine verimli ve erişilebilir 3D baskı teknolojisi sunma konusundaki taahhüdünü yeniden teyit etmeyi hedeflemektedir.

PioCreat 3D Hakkında

2015 yılında kurulan PioCreat 3D, profesyonel dental 3D baskı sistemlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Diş kliniklerini ve laboratuvarlarını verimli, hassas ve erişilebilir dijital iş akışıyla güçlendirmek için entegre donanım, yazılım ve malzeme çözümleri sunuyoruz.

PioCreat hakkında daha fazla bilgi için lütfen resmi web sitemizi ziyaret edin

