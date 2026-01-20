PioCreat presenta soluciones de impresión 3D para clínica dental en AEEDC Dubái 2026

SHENZHEN, China, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- PioCreat estará presente en AEEDC Dubái 2026, la conferencia y exposición dental líder a nivel mundial, que se celebra del 19 al 21 de enero de 2026 en el World Trade Centre de Dubái. Esta exposición marca la primera aparición de PioCreat en Dubái, donde la compañía presenta sus soluciones de impresión 3D dental en consultorio en el mercado de Oriente Medio. Los asistentes pueden visitar a PioCreat en el stand SAA16 del Trade Centre 2 para realizar demostraciones en vivo y consultas in situ.

PioCreat’s booth PioNext Mini (Ultra on the right)

AEEDC Dubái es ampliamente reconocido como un centro global para profesionales de la odontología, fabricantes e innovadores tecnológicos. La participación de PioCreat en este prestigioso evento marca un hito importante en su expansión global y su creciente enfoque en la odontología digital.

Aspectos destacados del producto

Durante la exposición, PioCreat presentará una cartera completa de productos de impresión 3D dental.

El PioNext Mini presenta un diseño portátil todo en uno que integra la impresión y el curado en un cuerpo ultracompacto tipo maleta (200 × 170 × 241 mm), lo que permite una producción en la consulta en clínicas con espacio limitado. Con dos cubas de resina, la ACF Fast Vat permite la fabricación de coronas de cerámica en 10 minutos, mientras que la HDF Clear Vat ofrece resultados de alta transparencia sin necesidad de pulido. La compatibilidad con dos longitudes de onda (385 nm / 405 nm) con conmutación inteligente garantiza una amplia compatibilidad con resinas, mientras que su alta velocidad, precisión y altísima resolución ofrecen resultados detallados y estéticos.

Además de la Mini, PioCreat presenta la PioNext Ultra, una impresora recientemente mejorada que mejora la estabilidad y la consistencia general de la impresión en lotes. La compañía también exhibe otros productos, como Sky 2025, DJ68 y UV02, que ofrecen una visión completa del sistema de impresión 3D dental de PioCreat, desde la impresión hasta el poscurado.

Experiencia de stand inmersivo

El stand de PioCreat presenta exhibiciones interactivas y demostraciones prácticas de productos. Los visitantes pueden examinar la calidad de impresión de las piezas dentales terminadas y participar en consultas detalladas con especialistas en aplicaciones sobre flujos de trabajo clínicos, selección de materiales e integración en la clínica.

Visión futura

De cara al futuro, PioCreat pretende fortalecer las alianzas en los mercados globales ofreciendo soluciones de odontología digital confiables y orientadas al usuario, reafirmando su compromiso de empoderar a los profesionales dentales con tecnología de impresión 3D eficiente y accesible.

Acerca de PioCreat 3D

Fundada en 2015, PioCreat 3D se especializa en el desarrollo de sistemas profesionales de impresión 3D dental. Ofrecemos soluciones integradas de hardware, software y materiales para dotar a las clínicas y laboratorios dentales de un flujo de trabajo digital eficiente, preciso y accesible.

Para obtener más información sobre PioCreat, visite nuestro sitio web oficial o síganos en Facebook, Instagram, X, YouTube, y LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864998/PioCreat_s_booth.jpg

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2864999/PioNext_Mini__Ultra_on_the_right.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/Logo.jpg