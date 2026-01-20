PioCreat präsentiert auf der AEEDC Dubai 2026 Chairside-3D-Drucklösungen für die Zahnmedizin

SHENZHEN, China, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- PioCreat stellt auf der AEEDC Dubai 2026 aus, der weltweit führenden Dentalmesse und -konferenz, die derzeit vom 19. bis 21. Januar 2026 im Dubai World Trade Centre stattfindet. Die Ausstellung markiert den ersten Auftritt von PioCreat in Dubai, wo das Unternehmen seine Chairside-3D-Drucklösungen für die Zahnmedizin auf dem Markt im Nahen Osten vorstellt. Die Teilnehmer können PioCreat am Stand SAA16 im Trade Centre 2 besuchen, um Live-Demonstrationen und Beratungen vor Ort zu erhalten.

PioCreat’s booth PioNext Mini (Ultra on the right)

Die AEEDC Dubai ist weithin als globale Drehscheibe für Zahnärzte, Hersteller und Technologieinnovatoren bekannt. Die Teilnahme von PioCreat an dieser renommierten Veranstaltung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Expansion des Unternehmens und seiner zunehmenden Fokussierung auf die digitale Zahnmedizin dar.

Wichtige Produkt-Highlights

Während der Messe präsentiert PioCreat ein umfassendes Portfolio an 3D-Druckprodukten für die Zahnmedizin.

Der PioNext Mini zeichnet sich durch ein tragbares All-in-One-Design aus, das Drucken und Aushärten in einem ultrakompakten Gehäuse im Kofferformat (200 × 170 × 241 mm) vereint und somit eine echte Chairside-Produktion in Kliniken mit begrenztem Platzangebot ermöglicht. Mit zwei Harzbehältern ermöglicht der ACF Fast Vat die Herstellung von Keramikkronen in nur 10 Minuten, während der HDF Clear Vat hochtransparente Ergebnisse ohne Polieren liefert. Die Unterstützung von zwei Wellenlängen (385 nm / 405 nm) mit intelligenter Umschaltung gewährleistet eine breite Kompatibilität mit Kunststoffen, während die hohe Geschwindigkeit, Präzision und ultrahohe Auflösung detaillierte, ästhetische Ergebnisse liefern.

Neben dem Mini stellt PioCreat den PioNext Ultra vor, einen neu aufgerüsteten Drucker, der die Stabilität und die allgemeine Ausgabekonsistenz für Stapeldruckanwendungen verbessert. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen weitere Produkte wie Sky 2025, DJ68 und UV02 und bietet damit einen umfassenden Überblick über das 3D-Drucksystem für den Dentalbereich von PioCreat — vom Druck bis zur Nachhärtung.

Immersives Stand-Erlebnis

Am Stand von PioCreat erwarten Sie interaktive Displays und praktische Produktvorführungen. Besucher können die Druckqualität der fertigen Dentalteile begutachten und sich ausführlich mit Anwendungsspezialisten über klinische Arbeitsabläufe, Materialauswahl und die Integration in die Praxis beraten.

Zukunftsvision

PioCreat möchte in Zukunft seine Partnerschaften auf den globalen Märkten stärken, indem es zuverlässige, benutzerorientierte Lösungen für die digitale Zahnmedizin anbietet und sein Engagement bekräftigt, Zahnärzten eine effiziente und zugängliche 3D-Drucktechnologie zur Verfügung zu stellen.

Informationen zu PioCreat 3D

PioCreat 3D wurde im Jahr 2015 gegründet und hat sich auf die Entwicklung professioneller 3D-Drucksysteme für die Zahnmedizin spezialisiert. Wir bieten integrierte Hardware-, Software- und Materiallösungen, um Zahnarztpraxen und Labors einen effizienten, präzisen und zugänglichen digitalen Arbeitsablauf zu ermöglichen.

Für weitere Informationen über PioCreat besuchen Sie bitte unsere offizielle Website oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, X, YouTube und LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864998/PioCreat_s_booth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864999/PioNext_Mini__Ultra_on_the_right.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/Logo.jpg