PioCreat présente des solutions d'impression 3D pour les soins dentaires au fauteuil à l'AEEDC Dubaï 2026

SHENZHEN, Chine, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- PioCreat expose à l'AEEDC Dubaï 2026, la conférence et exposition dentaire la plus importante au monde, qui se déroule actuellement du 19 au 21 janvier 2026 au Dubai World Trade Centre. L'exposition marque la première apparition de PioCreat à Dubaï, alors que l'entreprise présente ses solutions d'impression 3D au fauteuil sur le marché du Moyen-Orient. Les participants peuvent visiter PioCreat au stand SAA16 du Trade Centre 2 pour des démonstrations en direct et des consultations sur place.

PioCreat’s booth PioNext Mini (Ultra on the right)

L'AEEDC Dubaï est largement reconnu comme un centre mondial pour les professionnels, les fabricants et les innovateurs en matière de technologie dentaire. La participation de PioCreat à cet événement prestigieux marque une étape importante dans son expansion mondiale et dans l'intérêt croissant qu'elle porte à la dentisterie numérique.

Produits phares

Au cours de l'exposition, PioCreat présentera un portefeuille complet de produits d'impression 3D pour le secteur dentaire.

Le PioNext Mini est un appareil portable tout-en-un qui intègre l'impression et la polymérisation dans un boîtier ultra-compact de type valise (200×170×241 mm), ce qui permet une véritable production au fauteuil dans les cabinets où l'espace est limité. Avec ses deux bacs de résine, la cuve rapide ACF permet de fabriquer des couronnes céramiques en 10 minutes, tandis que le bac transparent HDF offre une grande transparence et des résultats sans polissage. La prise en charge de deux longueurs d'onde (385 nm / 405 nm) avec commutation intelligente garantit une large compatibilité avec les résines, tandis que sa vitesse élevée, sa précision et son ultra-haute résolution permettent d'obtenir des résultats détaillés et esthétiques.

Parallèlement à la Mini, PioCreat présente la PioNext Ultra, une imprimante récemment mise à niveau qui améliore la stabilité et la cohérence globale des résultats pour les applications d'impression par lots. La société présente également d'autres produits, notamment la Sky 2025, la DJ68 et l'UV02, offrant une vue d'ensemble du système d'impression 3D dentaire de PioCreat, de l'impression à la post-polymérisation.

L'expérience immersive au stand

Le stand de PioCreat propose des expositions interactives et des démonstrations pratiques de produits. Les visiteurs peuvent examiner la qualité d'impression des pièces dentaires finies et participer à des consultations détaillées avec des spécialistes de l'application sur les flux de travail cliniques, la sélection des matériaux et l'intégration des pratiques.

Vision d'avenir

À l'avenir, PioCreat vise à renforcer les partenariats sur les marchés mondiaux en fournissant des solutions de dentisterie numérique fiables et orientées vers l'utilisateur, réaffirmant ainsi son engagement à fournir une technologie d'impression 3D efficace et accessible aux professionnels de la dentisterie.

À propos de PioCreat 3D

Fondée en 2015, PioCreat 3D est spécialisée dans le développement de systèmes d'impression 3D dentaires professionnels. Nous fournissons des solutions matérielles, logicielles et de matériaux intégrées pour permettre aux cabinets et aux laboratoires dentaires de disposer d'un flux de travail numérique efficace, précis et accessible.

Pour plus d'informations sur PioCreat, veuillez visiter notre site officiel ou nous suivre sur Facebook, Instagram, X, YouTube, et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864998/PioCreat_s_booth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864999/PioNext_Mini__Ultra_on_the_right.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/Logo.jpg