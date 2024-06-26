شركة SANY تُطلق حفارها الكهربائي المتوسط الحجم SY215E لأول مرة في أوروبا

شانغهاي, 26 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SANY Group (المعروفة باسم "SANY") بالتعاون مع الشريك المحلي، شركة DNL Machine & Equipment، عن إطلاق الحفار الكهربائي متوسط الحجم SY215E في هولندا. وقد شهد حفل الإطلاق حضورًا لافتًا تجاوز 250 عميلًا وعشرة من موردي المواد الصناعية بما في ذلك شركة Leica Germany، بالإضافة إلى صحفيين من جمعيات واتحادات صناعية على غرار POUW.

SY215E

يُمثل حفار SY215E أولى الحفارات الكهربائية متوسطة الحجم لشركة SANY التي يتم تسويقها خارج جمهورية الصين الشعبية، حيث وقع الاختيار على هولندا لما تتمتع به من سوق رائدة في مجال المنتجات الكهربائية. وقد حَظي النموذج الأوّلي، الذي وصل في شهر مايو، باهتمام كبير وأسفر عن العديد من طلبات الشراء المسبقة.

يوفر حفار SY215E، الذي يبلغ وزنه الإجمالي 232,000 كجم، أقصي ارتفاع حفر قدره 9,600 مم وأقصى عمق حفر قدره 6,255 مم، ويتوفر بمسارات 600 مم و700 مم و800 مم و900 مم. تم تصميم هذه الآلة الكهربائية بالكامل لتلائم السوق الأوروبية، فهي توفر التشغيل المريح الموفر للتكلفة والأداء الممتاز مع مستويات عالية من السلامة.

توفير التكاليف: مع سعة بطارية مقدرة بـ 422 كيلو وات ساعة، يمتلك حفار SY215E عمر بطارية يتراوح بين 5 إلى 7 ساعات، الأمر الذي يوفر ما يقرب من 21,560 يورو سنويًا مقارنة بآلات الحفر التقليدية.

أداء ممتاز: تُوفر مقصورة C12 الجديدة بيئة عمل منخفضة الضوضاء، ويحقق الشحن السريع المزدوج عالي الطاقة شحنًا كاملاً في غضون 70 دقيقة. وتظل الآلة مستقرة حتى على ارتفاعات أعلى من 4000 متر، بما في ذلك الأنفاق والمناجم الصغيرة.

التشغيل المريح: تعمل شاشة اللمس عالية الدقة HD الكبيرة والتشخيص الذاتي الذكي للأعطال وتحديثات نظام التشغيل عبر الإنترنت على تحسين سهولة الاستخدام.

السلامة العالية: يعمل التصميم متعدد المستويات للسلامة عالية الجهد على ضمان التشغيل الآمن.

تلتزم شركة SANY، كونها الشركة العالمية الرائدة في مجال الهندسة الإنشائية، بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. استجابةً لنقص الطاقة العالمي، تَبنت SANY منذ فترة طويلة مبادرات توفير الطاقة وخفض الانبعاثات، مع التركيز على التحول إلى الكهرباء. وقد قدمت شركة SANY، في عام 2023، أكثر من 40 منتجًا كهربائيًا جديدًا، محققة إيرادات مبيعات قدرها 449.4 مليون دولار أمريكي. لا تزال SANY ملتزمة بالابتكار ودعم التحول في مجال الطاقة في أوروبا بأفضل المنتجات والخدمات والدعم.