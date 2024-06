Elektrobagger SY215E von SANY feiert Europapremiere

SHANGHAI, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die SANY-Gruppe („SANY") hat in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner DNL Machine & Equipment den mittelgroßen Elektrobagger SY215E in den Niederlanden eingeführt. An der Veranstaltung nahmen über zehn Zulieferer, darunter Leica Deutschland, und rund 250 Kunden sowie Journalisten von Branchenverbänden wie POUW teil.

SY215E

Der SY215E ist der erste mittelgroße Elektrobagger von SANY, der außerhalb Chinas vermarktet wird, wobei die Niederlande als Pionierland für den Elektromarkt ausgewählt wurden. Der Prototyp, der im Mai auf den Markt kam, stieß auf großes Interesse und führte zu zahlreichen Vorbestellungen.

Der SY215E mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 232.000 kg hat eine maximale Grabehöhe von 9.600 mm und eine maximale Grabtiefe von 6.255 mm und ist mit Raupen von 600 mm, 700 mm, 800 mm und 900 mm erhältlich. Diese rein elektrische Maschine wurde für den europäischen Markt entwickelt und zeichnet sich durch Kostenersparnis, einfache Bedienung, hervorragende Leistung und hohe Sicherheit aus.

Kosteneinsparung: Mit einer Batterie-Nennkapazität von 422 kWh hat der SY215E eine Batterielebensdauer von 5 bis 7 Stunden und spart im Vergleich zu herkömmlichen Baggern jährlich etwa 21.560 €.

Ausgezeichnete Leistung: Die neue C12-Kabine sorgt für eine geräuscharme Arbeitsumgebung, und die Dual-Gun-Hochleistungs-Schnellladung erreicht eine volle Ladung in 70 Minuten. Die Maschine bleibt auch in Höhen über 4.000 Metern stabil, auch in Tunneln und kleinen Minen.

Bequeme Bedienung: Der große HD-Touchscreen, die intelligente Fehlerselbstdiagnose und Online-Upgrades des Betriebssystems erhöhen den Bedienkomfort.

Hohe Sicherheit: Ein mehrstufiges Hochspannungs-Sicherheitskonzept gewährleistet einen sicheren Betrieb.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Bautechnik hat sich SANY der Lieferung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen verschrieben. Als Reaktion auf die weltweite Energieknappheit hat SANY seit langem Initiativen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung ergriffen und sich dabei auf die Elektrifizierung konzentriert. Im Jahr 2023 führte SANY mehr als 40 neue elektrische Produkte ein und erzielte damit einen Umsatz von 449,4 Millionen USD. SANY engagiert sich weiterhin für Innovation und unterstützt die Energiewende in Europa mit den besten Produkten, Dienstleistungen und Support.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447244/SY215E.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg