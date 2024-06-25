Европейский дебют электрического экскаватора SANY SY215E

News provided by

SANY Group

Jun 25, 2024, 22:19 ET

ШАНХАЙ, 26 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Group («SANY») в сотрудничестве с местным партнером DNL Machine & Equipment запустила электрический экскаватор среднего размера SY215E в Нидерландах. В мероприятии приняли участие более десяти поставщиков компонентов, включая Leica Germany, и около 250 клиентов, а также журналисты из отраслевых ассоциаций, таких как POUW.

Continue Reading
SY215E
SY215E

SY215E — это первый электрический экскаватор среднего размера SANY, продаваемый за пределами Китая, а Нидерланды выбраны за их новаторский рынок электрической техники. Прототип, который прибыл в мае, вызвал значительный интерес и привел к многочисленным предпродажным заказам.

При полной массе автомобиля 232 000 кг SY215E имеет максимальную глубину выемки 9600 мм и максимальную глубину копания 6255 мм и доступен с гусеницами 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм. Предназначенная для европейского рынка, эта исключительно электрическая машина обеспечивает экономию средств, удобство эксплуатации, отличную производительность и высокую безопасность.

  • Экономия: Благодаря номинальной емкости батареи в 422 кВтч SY215E имеет срок службы батареи от 5 до 7 часов, экономя около 21 560 евро в год по сравнению с традиционными экскаваторами.
  • Отличная производительность: новая кабина C12 обеспечивает малошумную рабочую среду, а мощная двойная быстрая зарядка полностью заряжает за 70 минут. Машина остается стабильной даже на высотах выше 4000 метров, в том числе в туннелях и небольших шахтах.
  • Удобная эксплуатация: большой сенсорный экран HD, интеллектуальная самодиагностика неисправностей и обновление операционной системы онлайн облегчают использование.
  • Высокая безопасность: многоуровневая высоковольтная конструкция безопасности обеспечивает безопасную работу.

Являясь мировым лидером в области строительного инжиниринга, SANY стремится предоставлять высококачественные продукты и услуги. В ответ на глобальную нехватку энергии SANY уже давно поддерживает инициативы по энергосбережению и сокращению выбросов, уделяя особое внимание электрификации. В 2023 году компания SANY представила более 40 новых электрических продуктов, получив выручку от продаж в размере 449,4 млн долларов США. SANY по-прежнему стремится к инновациям и поддержке энергетического перехода в Европе с помощью лучших продуктов, услуг и поддержки.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2447244/SY215E.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg 

Also from this source

Elektrické rýpadlo SY215E od spoločnosti SANY má európsky debut

Elektrické rýpadlo SY215E od spoločnosti SANY má európsky debut

Skupina SANY (ďalej len „SANY"), v spolupráci s miestnym partnerom DNL Machine & Equipment, uviedla na trh v Holandsku stredne veľké elektrické...
La pelle électrique SY215E de SANY fait ses débuts en Europe

La pelle électrique SY215E de SANY fait ses débuts en Europe

Le groupe SANY (« SANY »), en collaboration avec le partenaire local DNL Machine & Equipment, a lancé la pelle électrique de taille moyenne SY215E...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Utilities

Image1

Electrical Utilities

Image1

Construction & Building

Image1

Machinery

News Releases in Similar Topics