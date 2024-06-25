Европейский дебют электрического экскаватора SANY SY215E

ШАНХАЙ, 26 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Group («SANY») в сотрудничестве с местным партнером DNL Machine & Equipment запустила электрический экскаватор среднего размера SY215E в Нидерландах. В мероприятии приняли участие более десяти поставщиков компонентов, включая Leica Germany, и около 250 клиентов, а также журналисты из отраслевых ассоциаций, таких как POUW.

SY215E

SY215E — это первый электрический экскаватор среднего размера SANY, продаваемый за пределами Китая, а Нидерланды выбраны за их новаторский рынок электрической техники. Прототип, который прибыл в мае, вызвал значительный интерес и привел к многочисленным предпродажным заказам.

При полной массе автомобиля 232 000 кг SY215E имеет максимальную глубину выемки 9600 мм и максимальную глубину копания 6255 мм и доступен с гусеницами 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм. Предназначенная для европейского рынка, эта исключительно электрическая машина обеспечивает экономию средств, удобство эксплуатации, отличную производительность и высокую безопасность.

Экономия: Благодаря номинальной емкости батареи в 422 кВтч SY215E имеет срок службы батареи от 5 до 7 часов, экономя около 21 560 евро в год по сравнению с традиционными экскаваторами.

Отличная производительность: новая кабина C12 обеспечивает малошумную рабочую среду, а мощная двойная быстрая зарядка полностью заряжает за 70 минут. Машина остается стабильной даже на высотах выше 4000 метров, в том числе в туннелях и небольших шахтах.

Удобная эксплуатация: большой сенсорный экран HD, интеллектуальная самодиагностика неисправностей и обновление операционной системы онлайн облегчают использование.

Высокая безопасность: многоуровневая высоковольтная конструкция безопасности обеспечивает безопасную работу.

Являясь мировым лидером в области строительного инжиниринга, SANY стремится предоставлять высококачественные продукты и услуги. В ответ на глобальную нехватку энергии SANY уже давно поддерживает инициативы по энергосбережению и сокращению выбросов, уделяя особое внимание электрификации. В 2023 году компания SANY представила более 40 новых электрических продуктов, получив выручку от продаж в размере 449,4 млн долларов США. SANY по-прежнему стремится к инновациям и поддержке энергетического перехода в Европе с помощью лучших продуктов, услуг и поддержки.

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