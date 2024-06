A escavadeira elétrica SY215E da SANY faz sua estreia na Europa

XANGAI, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O SANY Group ("SANY"), em colaboração com o parceiro local DNL Machine & Equipment, apresentou a escavadeira elétrica de médio porte SY215E na Holanda. O evento atraiu mais de dez fornecedores de componentes, incluindo a Leica Alemanha, e aproximadamente 250 clientes, além de jornalistas de associações do setor, como a POUW.

SY215E (PRNewsfoto/SANY Group)

A SY215E é a primeira escavadeira elétrica de médio porte da SANY comercializada fora da China, com a escolha da Holanda sendo justificada por seu mercado elétrico pioneiro. O protótipo, que chegou em maio, gerou um enorme interesse e gerou vários pedidos de pré-venda.

Com um peso bruto de 232.000 kg, o SY215E apresenta uma altura máxima de escavação de 9.600 mm e uma profundidade máxima de escavação de 6.255 mm, e está disponível com esteiras de 600 mm, 700 mm, 800 mm e 900 mm. Projetada para o mercado europeu, essa máquina exclusivamente elétrica oferece economia de custos, operação conveniente, excelente desempenho e alta segurança.

Economia de custos: Com uma bateria cuja capacidade nominal é de 422 kWh e uma vida útil de 5 a 7 horas, a SY215E economiza aproximadamente € 21.560 por ano em comparação com as escavadeiras tradicionais.

Excelente desempenho: A nova cabine C12 garante um ambiente de trabalho com baixo nível de ruído, e a carga rápida de alta potência da pistola dupla atinge uma carga completa em 70 minutos. A máquina se mantém estável mesmo em altitudes superiores a 4.000 metros, inclusive em túneis e pequenas minas.

Operação conveniente: A grande tela HD sensível ao toque, o autodiagnóstico inteligente de falhas e as atualizações on-line do sistema operacional facilitam o uso.

Alta segurança: Um projeto de segurança de alta tensão multinível garante uma operação segura

Como uma empresa internacional líder em engenharia de construção, a SANY se dedica a fornecer produtos e serviços de alta qualidade. Em resposta à escassez global de energia, há muito tempo a SANY vem adotando iniciativas de economia de energia e redução de emissões, com foco na eletrificação. Em 2023, a SANY lançou mais de 40 novos produtos elétricos, registrando uma receita de vendas de US$ 449,4 milhões. A SANY continua comprometida com a inovação e o apoio à transição energética na Europa oferecendo os melhores produtos, serviços e suporte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447291/SY215E.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group