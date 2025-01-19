شركة Shanghai Electric تستعرض تقنيات التنمية المستدامة للطاقة النظيفة واستغلال موارد مياه البحر في قمة مستقبل الطاقة العالمية لعام 2025 في أبو ظبي

تتقدم حلول الشركة في الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الفورمالديهيد المستدام، والطاقة الشمسية الضوئية، وتخزين الطاقة المتعددة، وتحلية مياه البحر كنهج عملي وموثوق لتعزيز استدامة الكوكب.

World Future Energy Summit 2025: Shanghai Electric Showcases Sustainable Development Technologies for Clean Energy and Seawater Resource Utilization

إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 19 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تستعرض شركة Shanghai Electric (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 2727، مؤشر بورصة شنغهاي: 601727) تقنياتها الرائدة في التنمية المستدامة وحلولها الخضراء المبتكرة خلال قمة مستقبل الطاقة العالمية التي عُقدت في أبوظبي في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025. تحت شعار نصنع مستقبلنا معًا، عرضت الشركة بشكل كامل قدراتها والتزامها الراسخ بالمساهمة في تحول الطاقة العالمي من خلال ابتكاراتها في الطاقة الخضراء واستغلال الموارد.

في مجال الهيدروجين الأخضر، أظهر جهاز التحليل الكهربائي القلوي Bristack-Z1000 تقدمًا كبيرًا في الدعم المرن ونقل الغاز والسائل بكفاءة، مما يوفر استهلاكًا منخفضًا للطاقة، وكثافة كهربائية عالية، ومجموعة متنوعة من الأحمال، واستجابة سريعة. عند 2500 أمبير/متر مربع، يستهلك الجهاز طاقة تيار مستمر أقل بنسبة 12% مقارنة بالمعايير الصناعية، وهو معتمد من TÜV Rheinland.

تتميز تكنولوجيا إنتاج الفورمالديهيد المستدامة لشركة Shanghai Electric بتقنيات التحويل الغازي للأكسجين النقي تحت الضغط، والتحويل الغازي في الطبقة المميعة (fluidized bed)، والتحويل الحراري للقطران عند درجات حرارة مرتفعة. النظام فعال في استخدام الطاقة وصغير الحجم ويقدم قدرة عالية ومرونة وموثوقية. من خلال الدمج بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقلبتين، فإنه يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون، مما يعزز عملية إنتاج أكثر استدامة.

تتميز لوحة الخلايا الشمسية المتقاطعة من سلسلة Creator 210R بكفاءة عالية، وقدرة على توليد الطاقة من الجانبين (bifaciality)، ومعامل درجة حرارة منخفض، مما يجعلها لوحة شمسية أحادية البلورة من الجيل القادم. حيث تتميز بنية شريحة السيليكون المبتكرة وعملية التصنيع الخاصة بها بتجاوز الحدود التقليدية للكفاءة، مما يسمح بالتقاط الضوء في الظروف الضعيفة. عند إقرانها بدعامة شمسية ذكية لمتابعة الحركة، تقوم بتعديل وضعها لتحقيق أقصى استفادة من مدخول الطاقة. وتشمل تقنيات الشركة الأخرى معدات الجُزُر ذات الإزاحة الطورية لمحطة بيناسكو للطاقة الشمسية في المكسيك، وتقنية الهيلوستات الشمسية اللاسلكية للأبراج لمشروع الطاقة الشمسية في دبي، ومحطة تخزين الطاقة 100 ميغاواط/100 ميغاواط ساعة REP1&2 في المملكة المتحدة.

المكثف المتزامن عالي القصور الذاتي مع عجلة الدوران من الشركة هو أول منتج إزاحة طورية لنظام تخزين طاقة تجاري ومنزلي في الصين يتم تصديره دوليًا. إنه يعزز مرونة الشبكة من خلال موازنة العرض والطلب، وضمان موثوقية واستقرار نظام الطاقة. بفضل الطاقة الحركية التي تصل إلى 140 ميجاواط/ثانية، ووقت عزم دوران ثابت يبلغ 11.2 ثانية، يوفر المكثف استجابة سريعة وقدرة قصيرة الأجل. تتمتع شركة Shanghai Electric بخبرة واسعة في خلايا تخزين الطاقة، والتحكم الذكي، وتكامل الأنظمة، بما في ذلك دراسات الجدوى، وبناء، وتشغيل، وإعادة تدوير البطاريات. تتراوح التطبيقات من تخزين الطاقة قصير وطويل الأجل إلى الحلول الموزعة والمنزلية، لتوفير نظام بطاريات ليثيوم طوال دورة الحياة لتحقيق أقصى قيمة للعملاء.

تتناول تكنولوجيا تحلية المياه من الجيل الثالث أزمة المياه التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تكنولوجيا الربط الحراري للطبقات من الجيل الثالث التي تعزز كفاءة نقل الحرارة، وتقلل من استخدام الطاقة، وتجمع بين الطرق الحرارية ونفاذية الأغشية لتخفيض تكاليف إنتاج المياه واستخدام الأراضي. ينتج النظام كميات كبيرة من المياه العذبة يوميًا، مع استهلاك طاقة أقل من 2 كيلوواط في الساعة لكل طن ومعدل الاستخدام السنوي يتجاوز 95%. تدعم هذه التكنولوجيا التنمية المستدامة من خلال تخفيف نقص المياه في المناطق الساحلية، وتزويد المجموعات الصناعية بالمياه، وتوسيع حدود موارد المياه بحلول صديقة للبيئة.

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