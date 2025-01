Shanghai Electric wzięła udział w World Future Energy Summit 2025 w Abu Zabi, prezentując technologie zrównoważonego rozwoju stosowane w produkcji czystej energii i wykorzystaniu wody morskiej

Rozwiązania Shanghai Electric w obszarze ekologicznego wodoru, zrównoważonej produkcji formaldehydu, fotowoltaiki, magazynowania energii z różnych źródeł oraz odsalania wody morskiej sprawdziły się w praktyce i odgrywają czołową rolę w proekologicznych działaniach na rzecz naszej planety.

ABU ZABI, ZEA, 17 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- spółka Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) zaprezentowała swoje super-nowoczesne technologie zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjne rozwiązania pro-ekologiczne podczas World Future Energy Summit, które odbyło się w dniach 14-16 stycznia 2025 r. w Abu Zabi. Podczas wydarzenia firma promowała swoją ofertę hasłem „Create Our Future Together" („Wspólnie twórzmy naszą przyszłość"), demonstrując pełnię swojego potencjału i potwierdzając determinację, z jaką chce wspierać globalną transformację energetyczną poprzez pro-ekologiczne innowacje w obszarze energetyki i wykorzystania zasobów naturalnych.

Jedną z innowacji w obszarze ekologicznego wodoru jest elektrolizer alkaliczny Bristack-Z1000. Jest to rewolucyjne rozwiązanie pod względem elastyczności i wydajności wytwarzania wodoru, wyróżniające się niskim zużyciem, wysoką gęstością energetyczną oraz szerokim zakresem obciążenia i szybką reakcją. Jego zużycie energii DC kształtuje się na poziomie 2500 A/m2, a więc o 12% niższym niż wartości określone w normach branżowych oraz wymogach certyfikacyjnych TÜV Rheinland.

Opracowana przez Shanghai Electric technologia zrównoważonej produkcji formaldehydu obejmuje zgazowanie pod ciśnieniem przy zastosowaniu czystego tlenu, zgazowanie w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym oraz wysokotemperaturową konwersję smoły. System jest energooszczędny, posiada zwartą budowę oraz charakteryzuje się dużą mocą, elastycznością i niezawodnością. Pozyskując energię zarówno z wiatru, jak i słońca, umożliwia znaczną redukcję emisji CO2, co przekłada się na większe zrównoważenie produkcji.

Creator 210R to dwustronny moduł fotowoltaiczny w technologii heterozłączowej. Wyróżnia się dużą wydajnością i niskim współczynnikiem temperaturowym, reprezentując nową generację monokrystalicznych paneli słonecznych. Innowacyjna konstrukcja i technologia produkcji zastosowanych w nim płytek krzemowych pozwala przekroczyć dotychczasowe ograniczenia wydajności dzięki możliwości wychwytywania światła nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Moduł wyposażony jest w inteligentny system nadążny, który maksymalizuje uzysk energii. Inne technologie w ofercie Shanghai Electric to przesuwnik fazowy dla stacji fotowoltaicznej Peñasco w Meksyku, bezprzewodowy heliostat wieżowy dla elektrowni słonecznej w Dubaju, oraz znajdująca się w Anglii stacja magazynowania energii REP1&2 o mocy 100MW/100MWh.

Opracowany przez Shanghai Electric synchroniczny skraplacz o wysokiej inercji z kołem zamachowym to pierwszy stworzony w Chinach element systemu magazynowania energii do zastosowań komercyjnych i domowych, który trafi na międzynarodowy eksport. Zapewnia on większą elastyczność sieci energetycznej, bilansując popyt i podaż energii, dzięki czemu instalacja elektryczna działa stabilniej i bardziej niezawodnie. Osiągając energię kinetyczną na poziomie 140 MW/s oraz stałą czasową inercji 11,2 sekund, rozwiązane zapewnia szybką reakcję i możliwość obsłużenia krótkotrwałych wzrostów zapotrzebowania. Shanghai Electric dysponuje bogatym zapleczem wiedzy na temat ogniw do magazynów energii, inteligentnych układów sterowania oraz integracji systemów w zakresie realizacji studiów wykonalności, wykonawstwa i eksploatacji systemów oraz recyklingu akumulatorów. Oferowane przez nią technologie znajdują szereg zastosowań - od krótko- i długoterminowego magazynowania energii, po energetykę rozproszoną i rozwiązania dla domu - bazując na akumulatorach litowych o długim okresie trwałości i maksymalnej wartości użytkowej.

Trzeciej generacji technologia odsalania wody morskiej to odpowiedź na widmo kryzysu wodnego w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Bazuje ona na sprzężeniu cieplnym, które zwiększa wydajność wymiany ciepła, obniża zużycie energii oraz łączy metody termiczne i membranowe, przynosząc oszczędność kosztów produkcji wody i wykorzystania terenu. System każdego dnia produkuje duże ilości wody słodkiej, zużywając poniżej 2 kWh energii na tonę przy rocznym wskaźniku wykorzystania na poziomie przekraczającym 95%. Technologia ta służy zrównoważonemu rozwojowi, zmniejszając niedobory wody na terenach przybrzeżnych, zaopatrując w nią przemysł oraz poszerzając dostęp do zasobów wodnych w pro-ekologiczny sposób.

