Shanghai Electric демонстрирует технологии устойчивого развития для использования чистой энергии и морских водных ресурсов на Всемирном саммите по энергетике будущего 2025 года в Абу-Даби

Решения компании в области зеленого водорода, устойчивого производства формальдегида, фотоэлектрической генерации, хранилищ энергии из разных источников и опреснения морской воды являются лидирующими реалистичными и сертифицированными осуществимыми методами для улучшения экологической обстановки на планете.

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 18 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) представила свои передовые технологии устойчивого развития и инновационные экологичные решения на Всемирном саммите по энергетике будущего, который прошел в Абу-Даби с 14 по 16 января 2025 года. Под лозунгом «Создадим наше будущее вместе» Компания в полной мере продемонстрировала свои сильные стороны и твердую приверженность содействию глобальной энергетической трансформации с помощью инноваций в области зеленой энергии и ресурсов.

World Future Energy Summit 2025: Shanghai Electric Showcases Sustainable Development Technologies for Clean Energy and Seawater Resource Utilization

В области зеленого водорода щелочной электролизер Bristack-Z1000 продемонстрировал прорывы в гибкой поддержке и эффективной транспортировке сжиженного газа, предлагая низкое энергопотребление, высокую электрическую плотность, широкий диапазон нагрузок и быстрый отклик. Потребляемая мощность постоянного тока 2500 А/м2 на 12 % ниже отраслевых стандартов и сертифицирована организацией TÜV Rheinland.

Устойчивая технология производства формальдегида Shanghai Electric включает окисление чистым кислородом под давлением, газификацию в псевдоожиженном слое и высокотемпературную конверсию смол. Система обладает энергоэффективностью, компактностью и обеспечивает высокую производительность, гибкость и надежность. За счет использования энергии ветра и солнечной энергии она значительно сокращает выбросы углерода, способствуя более устойчивому производственному процессу.

Фотоэлектрический модуль с гетеропереходом серии Creator 210R отличается высокой эффективностью, двусторонней чувствительностью и низким температурным коэффициентом, что делает его монокристаллической солнечной панелью следующего поколения. Используемая в нем инновационная структура кремниевых пластин и производственный процесс выходят за традиционные пределы эффективности, улавливая свет в условиях слабой освещенности. В сочетании с интеллектуальным отслеживающим фотоэлектрическим кронштейном он регулируется для максимального поглощения энергии. Другие технологии компании включают в себя фазосдвигающее оборудование для фотоэлектрической станции в городе Пеньяско в Мексике, технологию башенного беспроводного гелиостата для проекта солнечной электростанции в Дубае и станцию хранения энергии REP1&2 мощностью 100 МВт / 100 МВтч в Великобритании.

Созданный компанией высокоинерционный синхронный конденсатор с маховиком является первым в Китае фазосдвигающим продуктом для коммерческих и бытовых систем хранения энергии, который будет экспортироваться в другие страны. Он повышает гибкость энергосистемы, балансируя спрос и предложение, обеспечивая надежность и стабильность энергосистемы. Благодаря тому что кинетическая энергия достигает 140 МВт/с, а постоянная времени инерции составляет 11,2 секунды, он обеспечивает быстрое реагирование и кратковременную емкость. Компания Shanghai Electric предлагает опыт и знания в области аккумуляторных элементов, интеллектуального управления и системной интеграции, включая технико-экономические обоснования, строительство, эксплуатацию и переработку батарей. Области применения варьируются от краткосрочного и долгосрочного хранения энергии до распределенных и бытовых решений, обеспечивающих полный жизненный цикл системы литиевых батарей и максимальную выгоду для клиентов.

Технология опреснения 3-го поколения направлена на преодоление надвигающегося водного кризиса на Ближнем Востоке и в Северной Африке с помощью технологии термопленочного связывания третьего поколения, которая повышает эффективность теплопередачи, снижает потребление энергии и сочетает в себе тепловые и мембранные методы для сокращения затрат на производство воды и землепользование. Система ежедневно производит большие объемы пресной воды, при этом потребление энергии составляет менее 2 кВтч на тонну, а годовой коэффициент использования превышает 95 %. Эта технология поддерживает устойчивое развитие, ослабляя нехватку воды в прибрежных районах, снабжая промышленные кластеры и расширяя границы водных ресурсов за счет экологически чистых решений.

Дополнительную информацию об инновациях в области зеленой энергии и ресурсов см. на веб-сайте https://www.prnewswire.co.uk/news/shanghai-electric/.

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