A Shanghai Electric apresenta tecnologias de desenvolvimento sustentável para energia limpa e utilização de recursos de água do mar no World Future Energy Summit 2025 em Abu Dhabi

As soluções de hidrogênio verde, produção sustentável de formaldeído, energia fotovoltaica, armazenamento de energia múltipla e dessalinização de água do mar da empresa lideram o caminho em práticas de viabilidade realistas e certificáveis para um planeta mais sustentável.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) apresentou suas tecnologias de desenvolvimento sustentável de ponta e soluções sustentáveis inovadoras na World Future Energy Summit, realizada em Abu Dhabi de 14 a 16 de janeiro de 2025. Sob sua bandeira Create Our Future Together, a empresa demonstrou plenamente seus pontos fortes e compromisso inabalável em ajudar a transformação energética global com suas inovações em energia sustentável e recursos.

World Future Energy Summit 2025: Shanghai Electric apresenta tecnologias de desenvolvimento sustentável para energia limpa e aproveitamento de recursos de água do mar

No hidrogênio verde, o eletrólito alcalino Bristack-Z1000 apresentou avanços no suporte flexível e na transmissão eficiente de gás-líquido, oferecendo baixo consumo de energia, alta densidade elétrica, ampla carga e resposta rápida. Com 2500 A/m2, seu consumo de energia CC é 12% menor do que os padrões do setor e a certificação TÜV Rheinland.

A tecnologia de produção sustentável de formaldeído da Shanghai Electric utiliza gaseificação a oxigênio puro pressurizado, gaseificação em leito fluidificado e conversão de alcatrão a altas temperaturas. O sistema é eficiente em termos de energia, compacto, e oferece alta capacidade, flexibilidade e confiabilidade. Ao integrar energia eólica e solar volátil, reduz significativamente as emissões de carbono, promovendo um processo de produção mais sustentável.

A série de módulos fotovoltaicos de heterojunção Creator 210R da empresa apresenta alta eficiência, bifacialidade e um baixo coeficiente de temperatura, tornando-a um painel solar monocristalino de última geração. Sua estrutura inovadora de placas de silício e processo de fabricação superam os limites tradicionais de eficiência, capturando luz em condições desfavoráveis. Combinado com um suporte fotovoltaico inteligente de rastreamento, ele se ajusta para maximizar a captação de energia. As outras tecnologias da empresa incluem equipamentos de mudança de fase para a estação fotovoltaica de Peñasco, no México, tecnologia de heliostato de torre sem fio para o projeto solar de Dubai e a estação de armazenamento de energia REP1&2 de 100 MW/100 MWh no Reino Unido.

O condensador síncrono de alta inércia com volante de inércia da empresa é o primeiro produto de mudança de fase de um sistema de armazenamento de energia comercial e residencial da China a ser exportado internacionalmente. Ele aprimora a flexibilidade da rede ao equilibrar oferta e demanda, garantindo a confiabilidade e estabilidade do sistema de energia. Com energia cinética alcançando 140 MW/s e uma constante de tempo de inércia de 11,2 segundos, oferece resposta rápida e capacidade de curto prazo. A Shanghai Electric possui experiência em células de armazenamento de energia, controle inteligente e integração de sistemas, incluindo estudos de viabilidade, construção, operação e reciclagem de baterias. As aplicações variam de armazenamento de energia de curto e longo prazo a soluções distribuídas e domésticas, oferecendo um sistema de baterias de lítio com ciclo de vida completo para otimizar o valor para o cliente.

A tecnologia de dessalinização de terceira geração enfrenta a iminente crise hídrica no Oriente Médio e Norte da África com sua tecnologia de acoplamento de filme térmico de terceira geração, que melhora a eficiência na transferência de calor, reduz o consumo de energia e combina métodos térmicos e de membrana para reduzir os custos de produção de água e o uso da terra. O sistema produz grandes volumes de água potável diariamente, com consumo de energia inferior a 2 kWh por tonelada e uma taxa de utilização anual superior a 95%. Essa tecnologia apoia o desenvolvimento sustentável, aliviando a escassez de água em áreas costeiras, abastecendo polos industriais e expandindo os limites dos recursos hídricos com soluções ecológicas.

Para mais inovações em energia renovável e recursos, acesse https://www.prnewswire.co.uk/news/shanghai-electric/.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2600645/0117.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5121923/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric