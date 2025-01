Shanghai Electric présente des technologies de développement durable pour l'énergie propre et l'utilisation des ressources en eau de mer au World Future Energy Summit 2025 à Abu Dhabi

Les solutions de l'entreprise en matière d'hydrogène vert, de production durable de formaldéhyde, de photovoltaïque, de stockage multi-énergie et de dessalement de l'eau de mer ouvrent la voie à des pratiques de faisabilité réalistes et certifiables pour une planète plus verte.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a présenté ses technologies de pointe en matière de développement durable et ses solutions vertes innovantes lors du World Future Energy Summit qui s'est tenu à Abu Dhabi du 14 au 16 janvier 2025. Sous sa bannière Create Our Future Together, l'entreprise a pleinement démontré ses forces et son engagement inébranlable à contribuer à la transformation énergétique mondiale grâce à ses innovations en matière d'énergie et de ressources vertes.

World Future Energy Summit 2025: Shanghai Electric Showcases Sustainable Development Technologies for Clean Energy and Seawater Resource Utilization

Dans le domaine de l'hydrogène vert, l'électrolyseur alcalin Bristack-Z1000 a illustré les avancées dans le domaine du support flexible et de la transmission gaz-liquide efficace, offrant une faible consommation d'énergie, une densité électrique élevée, une charge étendue et une réponse rapide. À 2 500 A/m², sa consommation de courant continu est inférieure de 12 % aux normes industrielles et certifiée par le TÜV Rheinland.

La technologie de production durable de formaldéhyde de Shanghai Electric comprend la gazéification sous pression à l'oxygène pur, la gazéification en lit fluidisé et la conversion à haute température du goudron. Le système est économe en énergie, compact et offre une capacité, une flexibilité et une fiabilité élevées. En intégrant l'énergie éolienne et solaire volatile, il réduit considérablement les émissions de carbone, favorisant ainsi un processus de production plus durable.

Le module photovoltaïque à hétérojonction de la série Creator 210R présente un rendement élevé, une bifacialité et un faible coefficient de température, ce qui en fait un panneau solaire monocristallin de nouvelle génération. Sa plaquette de silicium et son processus de fabrication innovants permettent de dépasser les limites traditionnelles d'efficacité et de capter la lumière dans les conditions les plus difficiles. Associé à un support photovoltaïque à suivi intelligent, il s'ajuste pour maximiser l'énergie absorbée. Les autres technologies de l'entreprise comprennent l'équipement d'îlot de déphasage pour la station photovoltaïque de Peñasco au Mexique, la technologie d'héliostat sans fil à tour pour le projet solaire de Dubaï, et la station de stockage d'énergie 100MW/100MWh REP1&2 au Royaume-Uni.

Le condensateur synchrone à inertie élevée avec volant d'inertie de l'entreprise est le premier produit chinois de déphasage d'un système de stockage d'énergie commercial et domestique à être exporté à l'échelle internationale. Il améliore la flexibilité du réseau en équilibrant l'offre et la demande, garantissant ainsi la fiabilité et la stabilité du système électrique. Avec une énergie cinétique atteignant 140 MW/s et une constante de temps d'inertie de 11,2 secondes, il offre une réponse rapide et une capacité à court terme. Shanghai Electric offre son expertise en matière de cellules de stockage d'énergie, de contrôle intelligent et d'intégration de systèmes, y compris les études de faisabilité, la construction, l'exploitation et le recyclage des batteries. Les applications vont du stockage d'énergie à court et à long terme aux solutions distribuées et domestiques, fournissant un système de batterie au lithium à cycle de vie complet pour une valeur maximale pour le client.

La technologie de dessalement de troisième génération répond à la crise de l'eau qui menace le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord grâce à sa technologie de couplage de film thermique de troisième génération qui améliore l'efficacité du transfert de chaleur, réduit la consommation d'énergie et combine les méthodes thermiques et membranaires pour réduire les coûts de production de l'eau et l'utilisation des sols. Le système produit quotidiennement de grands volumes d'eau douce, avec une consommation d'énergie inférieure à 2kWh par tonne et un taux d'utilisation annuel supérieur à 95 %. Cette technologie contribue au développement durable en atténuant les pénuries d'eau dans les zones côtières, en approvisionnant les pôles industriels et en repoussant les limites des ressources en eau grâce à des solutions respectueuses de l'environnement.

Pour plus d'innovations en matière d'énergie et de ressources vertes, rendez-vous sur https://www.prnewswire.co.uk/news/shanghai-electric/.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2600588/0117.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg