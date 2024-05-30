شركة Sinopec تُصدر تقارير تقدم رؤى لمستقبل صناعة الطاقة والهيدروجين والمواد الكيميائية في الصين

Sinopec Releases Reports Offering Outlooks of China’s Energy, Hydrogen and Chemical Development.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة China Petroleum & Chemical Corporation (التي تتداول أسهمها في بورصة HKG تحت رمز 0386، والمعروفة باسم " Sinopec ") النقاب عن التقارير التي تتناول رؤيتها لمستقبل قطاع البتروكيماويات في الصين، وكذلك جهود الشركات الصينية للحد من انبعاثات الكربون التي تبذلها الشركات الصينية في الوقت الذي تواصل فيه الدفع من أجل التحول الأخضر منخفض الكربون، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 29 مايو. شهد المؤتمر الذي حضره أكثر من 70 شخصية بارزة، كلمة مهمة من سعادة السيد Xie Qinsheng، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية. كما ضمّ المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من ممثلين عن وزارة الطاقة السعودية، وشركة أرامكو السعودية، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعدد من وسائل الإعلام المحلية.

قُدمت ثلاثة تقارير رئيسية هي "آفاق مستقبل قطاع الطاقة الصيني 2060 (إصدار 2024)"، و"آفاق مستقبل صناعة الهيدروجين في الصين"، و"تقرير تنمية صناعة الطاقة والكيماويات في الصين 2024" في المؤتمر الصحفي تحت عنوان التحول الأخضر، والتنمية رفيعة المستوى، والمستقبل المبتكر، وعقب ذلك، قدم خبراء من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (CRIK) وشركة Wood Mackenzie Ltd. عروضًا تقديمية رئيسية سلطت الضوء على آفاق نمو قطاعي الطاقة والكيماويات في المملكة العربية السعودية، وأبرزت أحدث نتائج الأبحاث حول التحول العالمي للطاقة.

أظهر تقرير آفاق مستقبل قطاع الطاقة الصيني 2060 (إصدار 2024) توقعات بتباطؤ استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في الصين، ويرجع ذلك إلى مبادرات الصين الخضراء والرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتشمل التوقعات ما يلي:

وفقًا للتوقعات التي تناولها، سيستقر استهلاك الصين للفحم، الذي يُعد مصدر رئيسي لأمن الطاقة في البلاد، بحلول عام 2025.

كما يُتوقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قبل عام 2027.

سيصل استخدام الغاز الطبيعي ذروته بحلول عام 2040، مع استمراره بالارتفاع حتى ذلك الحين.

من المتوقع أن تهيمن الطاقة غير الأحفورية على إجمالي إمدادات الطاقة في الصين بحلول عام 2045 تقريباً.

أظهر تقرير آفاق مستقبل صناعة الهيدروجين في الصين توقعات بأن يصل استهلاك الطاقة الهيدروجينية في الصين إلى حوالي 86 مليون طن بحلول عام 2060، وهو ما سيخلق صناعة عملاقة تقدر قيمتها بمبلغ 4.6 تريليون يوان صيني. كما يتوقع التقرير ارتفاع نسبة الاعتماد على الوقود غير الأحفوري في إنتاج الهيدروجين إلى 93% بحلول ذات العام، مع مساهمة متوقعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعادل ثلثي الإنتاج.

بينما شدد تقرير تنمية صناعة الطاقة والكيماويات في الصين 2024 على أهمية إعطاء الأولوية للحفاظ على الموارد وتعزيز الكفاءة وإعادة التدوير عالية الكفاءة في قطاع البتروكيماويات في عام 2024، كما أكد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الحياد الكربوني، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. توقع التقرير أيضًا استمرار أسعار النفط العالمية عند مستوى متوسط إلى مرتفع، مع احتمال انخفاضها بسبب أحداث عالمية كبرى.

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