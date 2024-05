Sinopec divulga relatórios mostrando perspectivas sobre o desenvolvimento de energia, hidrogênio e produtos químicos da China

RIADE, Arábia Saudita, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") divulgou relatórios que ajudam a esclarecer o futuro do setor petroquímico da China, junto com os esforços de descarbonização de empresas chinesas à medida que estas seguem em busca de uma transição mais ecológica e de baixo carbono, durante a conferência de imprensa em Riade, na Arábia Saudita, no dia 29 de maio. A conferência teve a participação de mais de 70 pessoas e trouxe um discurso notável do Ministro-Conselheiro para Assuntos Econômicos e Comerciais, Xie Qinsheng, Embaixada da República Popular da China no Reino da Arábia Saudita. Entre os estimados participantes, estavam representantes do Ministério de Energia saudita, da Saudi Aramco, do Centro de Estudos e Pesquisa de Petróleo King Abdullah, da Universidade de Petróleo e Minerais King Fahd e de várias agências de notícias locais.

Três importantes relatórios foram apresentados na conferência: "China Energy Outlook 2060 (2024 Edition)", "China Hydrogen Energy Industry Outlook" e "2024 China Energy and Chemical Industry Development Report", todos com o tema Transição Verde, Desenvolvimento de Alto Padrão, Futuro Inovador, seguidos pelos relatórios principais divulgados por especialistas do Centro para Pesquisa e Conhecimento de Intercomunicação da Arábia Saudita (CRIK) e da Wood Mackenzie Ltd., apresentando as perspectivas de desenvolvimento dos setores químico e energético sauditas e destacando os resultados da pesquisa sobre a transição energética mundial.

O China Energy Outlook 2060 (2024 Edition) demonstra uma tendência de queda no consumo de energia e emissões de carbono na China, incentivadas pelas iniciativas ecológicas e de baixo carbono do país, com previsões detalhadas abaixo:

A perspectiva é de que o consumo de carvão da China , que sustenta a segurança energética do país, deixará de crescer por volta de 2025.

, que sustenta a segurança energética do país, deixará de crescer por volta de 2025. A demanda por petróleo chegará ao pico antes de 2027.

O consumo de gás natural está aumentando, com seu pico estimado para 2040.

A previsão é de que a energia não fóssil domine o abastecimento total de energia da China até aproximadamente 2045.

O China Hydrogen Energy Industry Outlook Report prevê que até 2060 o consumo de energia de hidrogênio da China chegue a 86 milhões de toneladas, criando uma indústria com um valor de ¥ 4,6 trilhões. O combustível não fóssil como fonte de energia utilizada para a produção de hidrogênio saltará para 93% até lá, com a energia solar e eólica contribuindo para dois terços da produção.

O The 2024 China Energy and Chemical Industry Development Report destaca a necessidade da indústria petroquímica de priorizar a conservação, intensificação e reciclagem de alta eficiência de recursos em 2024, enquanto caminha com passos firmes rumo ao pico e a neutralidade de carbono, acelerando os avanços em eficiência energética e expandindo o uso de fontes energéticas renováveis. Os preços internacionais do petróleo deverão manter um nível de médio a alto, mas a possibilidade de eventos mundiais de impacto podem pressionar o mercado.

Para mais informações sobre os relatórios, acesse http://www.sinopecgroup.com/group/en/.

