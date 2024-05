Sinopec publie des rapports présentant les perspectives de développement de l'énergie, de l'hydrogène et de la chimie en Chine

RIYAD, Arabie saoudite, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a publié des rapports qui mettent en lumière l'avenir du secteur pétrochimique chinois, ainsi que les efforts de décarbonisation des entreprises chinoises qui continuent à faire pression pour une transition verte et à faible émission de carbone, lors de la conférence de presse tenue à Riyadh, en Arabie Saoudite, le 29 mai. La conférence a attiré plus de 70 personnes et a été marquée par le discours de Xie Qinsheng, ministre conseiller aux affaires économiques et commerciales de l'ambassade de la République populaire de Chine au Royaume d'Arabie saoudite. Parmi les participants de marque figuraient des représentants du ministère saoudien de l'Énergie, de Saudi Aramco, du King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, de l'Université du roi Fahd du Pétrole et des Mines et de diverses agences de presse locales.

Trois rapports clés, à savoir « China Energy Outlook 2060 (édition 2024) », « China Hydrogen Energy Industry Outlook » et « 2024 China Energy and Chemical Industry Development Report », ont été présentés lors de la conférence de presse placée sous le thème « Transition verte, développement de haut niveau, avenir innovant ». Des experts du Center for Research and Intercommunication Knowledge (CRIK) d'Arabie saoudite et de Wood Mackenzie Ltd. ont ensuite présenté les perspectives de développement des industries énergétiques et chimiques de l'Arabie saoudite et mis en lumière les résultats de la recherche sur la transition énergétique mondiale.

Le rapport intitulé China Energy Outlook 2060 (édition 2024) montre une tendance à la baisse de la consommation d'énergie et des émissions de carbone en Chine, grâce au lancement d'initiatives vertes et à faible émission de carbone, avec des prévisions détaillées ci-dessous :

Les perspectives prévoient que la consommation de charbon de la Chine, qui est au cœur de la sécurité énergétique du pays, cessera d'augmenter vers 2025.

La demande de pétrole atteindra un pic avant 2027.

La consommation de gaz naturel augmente et devrait atteindre son sommet d'ici 2040.

Les énergies non fossiles devraient dominer l'approvisionnement énergétique total de la Chine d'ici 2045 environ.

Le rapport intitulé China Hydrogen Energy Industry Outlook prévoit que d'ici 2060, la consommation chinoise d'hydrogène approchera les 86 millions de tonnes, créant ainsi une industrie d'une valeur de 4 600 milliards de yuans. Les combustibles non fossiles utilisés comme source d'énergie pour la production d'hydrogène atteindront alors 93 %, tandis que l'énergie solaire et l'énergie éolienne contribueront à deux tiers de la production.

Le document intitulé 2024 China Energy and Chemical Industry Development Report souligne la nécessité de donner la priorité à la conservation, à l'intensification et au recyclage à haut rendement des ressources de l'industrie pétrochimique, tout en évoluant de façon constante vers l'atteinte du pic de carbone et de la neutralité carbone, en accélérant les améliorations de l'efficacité énergétique et renforçant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Les prix internationaux du pétrole se maintiendront à un niveau moyen à élevé, mais la possibilité d'événements mondiaux majeurs pourrait aplatir le marché.

Pour plus d'informations sur ces rapports, veuillez consulter le site http://www.sinopecgroup.com/group/en/ .