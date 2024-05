Sinopec veröffentlicht Berichte mit Ausblicken auf Chinas Entwicklung in den Bereichen Energie, Wasserstoff und Chemie

RIYADH, Saudi-Arabien, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") veröffentlichte auf der Pressekonferenz in Riad, Saudi-Arabien, am 29. Mai Berichte über die Zukunft des chinesischen Petrochemie-Sektors und die Bemühungen chinesischer Unternehmen um einen grünen, kohlenstoffarmen Wandel. Mehr als 70 Personen nahmen an der Konferenz teil, auf der Xie Qinsheng, Ministerberater für Wirtschafts- und Handelsangelegenheiten der Botschaft der Volksrepublik China im Königreich Saudi-Arabien, eine bemerkenswerte Rede hielt. Zu den hochrangigen Teilnehmern gehörten Vertreter des saudischen Energieministeriums, von Saudi Aramco, des King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, der King Fahd University of Petroleum and Minerals und verschiedener lokaler Nachrichtenagenturen.

Die drei Schlüsselberichte „Energieprognose Chinas 2060 (Ausgabe 2024)", „Prognose der Wasserstoffenergie-Industrie Chinas" und „Bericht über die Entwicklung der Energie- und Chemieindustrie Chinas 2024" wurden auf der Pressekonferenz mit dem Thema Green Transition, High-Profile Development, Innovative Future („Grüner Wandel, hochkarätige Entwicklung, innovative Zukunft") vorgestellt. Es folgten die Hauptberichte von Experten des saudi-arabischen Zentrums für Forschung und interkommunikatives Wissen (Center for Research and Intercommunication Knowledge/CRIK) und Wood Mackenzie Ltd. zu den Entwicklungsperspektiven der saudi-arabischen Energie- und Chemieindustrie und zu den Forschungsergebnissen der globalen Energiewende.

Der Bericht zur Energieprognose Chinas 2060 (Ausgabe 2024) zeigt einen Abwärtstrend des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen in China, der durch die grünen und kohlenstoffarmen Initiativen des Landes vorangetrieben wird, mit nachstehenden Prognosen:

Der Prognose zufolge wird Chinas Kohleverbrauch, der die Grundlage für die Energieversorgungssicherheit des Landes bildet, um das Jahr 2025 herum nicht mehr steigen.

Die Ölnachfrage wird ihren Höhepunkt vor 2027 erreichen.

Der Erdgasverbrauch steigt und wird voraussichtlich bis 2040 seinen Höhepunkt erreichen.

Es wird prognostiziert, dass nicht-fossile Energien bis etwa 2045 die gesamte Energieversorgung Chinas dominieren werden.

Der Bericht zur Prognose der Wasserstoffenergie-Industrie Chinas prognostiziert, dass der Wasserstoffverbrauch in China bis zum Jahr 2060 auf fast 86 Millionen Tonnen ansteigen und eine Industrie im Wert von 4,6 Billionen RMB entstehen wird. Der Anteil nicht-fossiler Brennstoffe als Energiequelle für die Herstellung von Wasserstoff wird bis dahin auf 93 % ansteigen, wobei Solar- und Windenergie zu zwei Dritteln zur Produktion beitragen werden.

Der Bericht über die Entwicklung der Energie- und Chemieindustrie Chinas 2024 unterstreicht die Notwendigkeit, der Erhaltung, Intensivierung und dem hocheffizienten Recycling von Ressourcen in der petrochemischen Industrie im Jahr 2024 Vorrang einzuräumen, während gleichzeitig das Erreichen des Kohlenstoff-Spitzenwerts und der Kohlenstoff-Neutralität kontinuierlich vorangetrieben, die Verbesserung der Energieeffizienz beschleunigt und der Einsatz erneuerbarer Energiequellen verstärkt wird. Die internationalen Ölpreise werden ein mittleres bis hohes Niveau halten, aber die Möglichkeit größerer globaler Ereignisse könnte den Markt abflachen lassen.

Weitere Informationen zu den Berichten finden Sie unter http://www.sinopecgroup.com/group/en/.

