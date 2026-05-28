STARTRADER ने वैश्विक बाजारों के भविष्य को आकार देने वाले विभिन्न क्षेत्रों में 33 नए अमेरिकी स्टॉक और ETFs लॉन्च किए

25 मई 2026 से, ग्राहकों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और मैक्रो-थीमैटिक ETFs सहित उच्च प्रभाव वाले अवसरों तक पहुंच प्राप्त होगी।

दुबई, UAE, 28 मई, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में 33 अमेरिकी स्टॉक और ETFs को शामिल करने की घोषणा की है, जो सोमवार, 25 मई 2026 से उपलब्ध होंगे। नौ क्षेत्रों में फैली यह पहल ग्राहकों को वैश्विक बाजारों में सबसे मजबूत संस्थागत पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने वाले उद्योगों में संरचित पहुंच प्रदान करती है।

STARTRADER Launches 39 New US Stocks and ETFs Across the Sectors Shaping the Future of Global Markets

आज का बाजार वातावरण परस्पर जुड़े संरचनात्मक विषयों के एक समूह द्वारा आकारित होता है: AI इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मांग, इस पर निर्भर सेमीकंडक्टर तथा ऑप्टिकल हार्डवेयर, और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का व्यावसायीकरण। यह विस्तार रणनीतिक रूप से उस इकोसिस्टम के इर्द-गिर्द किया गया है।

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इस लॉन्च का आधार है, जिसमें AI हार्डवेयर, CPU आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करने वाले ARM, APP, FIG, CLS, और CRDO जैसे उत्पाद शामिल हैं। उस परत के आधार के रूप में, बड़े पैमाने पर AI वातावरण की आवश्यकता वाली सेमीकंडक्टर और ऑप्टिकल संचार कंपनियां, ASML, LITE, COHR, TER, ONTO और KEYS, उन्नत चिप उत्पादन और उच्च गति डेटा स्थानांतरण क्षमताओं का समर्थन करती हैं।

AI को अपनाने की गति में तेजी आने के साथ-साथ, ऊर्जा और उपयोगिता प्रणालियों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। GEV, OKLO, CCJ, CEG, TLN, UUUU और UNG अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग वातावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक बिजली उत्पादन, ग्रिड आधुनिकीकरण और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाते हैं। ASTS, RKLB, IRDM, और SATS के माध्यम से यह विस्तार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के दायरे में वृद्धि करता है, जिसका लक्ष्य उपग्रह संचार और निम्न-पृथ्वी कक्षा नेटवर्क है, क्योंकि संस्थागत पूंजी इस क्षेत्र में लगातार प्रवाहित हो रही है।

KTOS स्वायत्त रक्षा और ड्रोन टेक्नोलॉजियों के क्षेत्र में अनुभव प्रदान करता है। लॉन्च को पूरा करते हुए, INSM, STRL और TME इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन के अवसरों के साथ-साथ ब्याज दर में बदलाव के दौरान यील्ड एंकर प्रदान करने वाले छह क्षेत्रीय थिमैटिक ETFs, जापान (EWJ), दक्षिण कोरिया (EWY), ब्राजील (EWZ), भारत (INDA), चीन (MCHI) तथा लीवरेज्ड टेक्नोलॉजी (TQQQ), और TLT को कवर करते हैं।

"यह लॉन्च उत्पादों को जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक पूंजी के अगले चरण को संचालित करने वाले उद्योगों की परस्पर जुड़े सिस्टम तक पहुंच बनाने के बारे में है। AI, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष समानांतर विषय नहीं हैं; वे संरचनात्मक रुप से जुड़े हुए हैं। हमारे ग्राहकों को आज के बाज़ार की मांग के अनुरूप व्यापकता और प्रासंगिकता के साथ इन सब का लाभ उठाने का अधिकार है।" — STARTRADER के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीटर कार्स्टेन।

सभी 33 उत्पाद सोमवार, 25 मई 2026 से STARTRADER के ट्रेडिंग इकोसिस्टम में उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों को अधिक रणनीतिक रूप से विविध उत्पाद पेशकश के माध्यम से उभरते वैश्विक बाजार विषयों तक व्यापक पहुंच प्राप्त होगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अनुबंध संबंधी विस्तृत जानकारी और व्यापारिक मापदंडों के लिए उत्पाद की संपूर्ण विशिष्टताओं की समीक्षा करें।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत भागीदारों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों के लिए कार्य करता है।

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लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/5986070/STARTRADER_Logo.jpg