스타트레이더, 글로벌 시장의 미래를 이끄는 핵심 섹터에 걸쳐 미국 주식 및 ETF 33종 신규 추가

2026년 5월 25일부터 적용되며, 인공지능, 반도체 인프라, 클린 에너지, 우주 경제, 거시 테마 ETF 등 고성장 투자 기회에 접근 가능하다.

두바이, 아랍에미리트, 2026년 5월 27일 /PRNewswire/ -- 글로벌 멀티에셋 브로커 스타트레이더(STARTRADER)가 2026년 5월 25일 월요일부터 트레이딩 플랫폼에 미국 주식 및 ETF 33종을 신규 추가한다고 발표했다. 총 9개 섹터에 걸친 이번 라인업 확장은 글로벌 시장에서 기관 자금이 가장 활발하게 유입되고 있는 산업군에 대한 체계적인 투자 기회를 고객들에게 제공한다.

현재 글로벌 투자 시장은 서로 긴밀히 연결된 구조적 메가트렌드에 의해 움직이고 있다. AI 인프라 구축, 이에 따른 에너지 수요 급증, 이를 뒷받침하는 반도체•광학 하드웨어, 그리고 우주 경제의 본격적인 상업화가 그것이다. 스타트레이더의 이번 상품 확장은 바로 이 구조적 생태계를 중심으로 전략적으로 설계되었다.

STARTRADER Launches 39 New US Stocks and ETFs Across the Sectors Shaping the Future of Global Markets

이번 라인업의 핵심은 인공지능(AI) 투자다. ARM, APP, FIG, CLS, CRDO 등 AI 하드웨어, CPU 아키텍처, 소프트웨어 인프라를 아우르는 종목들이 포함된다. 이를 기술적으로 뒷받침하는 반도체•광통신 기업으로는 ASML, LITE, COHR, TER, ONTO, KEYS가 있으며, 대규모 AI 환경 구현에 필수적인 첨단 칩 생산 및 초고속 데이터 전송 역량을 지원한다.

AI 도입이 빠르게 확산되면서 에너지•유틸리티 수요 또한 급격히 증가하고 있다. GEV, OKLO, CCJ, CEG, TLN, UUUU, UNG는 차세대 컴퓨팅 인프라를 지탱하는 발전, 전력망 현대화, 클린 에너지 전환에 집중된 종목들이다. 우주 경제 분야에서는 ASTS, RKLB, IRDM, SATS를 통해 위성 통신 및 저궤도 네트워크에 대한 투자 접근성을 제공하며, 이 분야에 대한 기관 자금 유입은 지속적으로 증가하고 있다.

KTOS는 자율 방산 및 드론 기술 분야의 투자 기회를 제공한다. 여기에 INSM, STRL, TME가 인프라 및 응용 분야 기회를 더하며, 일본(EWJ), 한국(EWY), 브라질(EWZ), 인도(INDA), 중국(MCHI), 레버리지 기술(TQQQ) 등 6개 지역 테마 ETF와 금리 전환기의 수익 안정화 수단인 TLT까지 이번 라인업을 완성한다.

"이번 라인업 확장은 단순히 상품 수를 늘리는 것이 아닙니다. 글로벌 자본의 흐름을 주도하는 산업들, 그 유기적으로 연결된 생태계 전체에 고객들이 접근할 수 있도록 하는 것입니다. AI, 에너지, 반도체, 우주는 서로 따로 떼어놓을 수 없는 하나의 구조적 흐름입니다. 스타트레이더의 고객이라면 오늘날 시장이 만들어가는 이 모든 기회에 당연히 함께해야 한다고 생각합니다." — 스타트레이더 최고경영자 피터 카르스텐(Peter Karsten)

33개 전 종목은 2026년 5월 25일 월요일부터 스타트레이더 트레이딩 플랫폼 전체에서 거래 가능하며, 보다 전략적으로 다각화된 상품 구성을 통해 고객들에게 새로운 글로벌 시장 테마에 대한 폭넓은 투자 기회를 제공한다. 상세한 계약 정보 및 거래 조건은 전체 상품 명세서를 통해 확인할 수 있다.

스타트레이더 소개

스타트레이더(STARTRADER)는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY 등 다양한 플랫폼을 통해 개인 및 기관 투자자들이 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커다. CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC 등 5개 규제 기관의 인가를 받은 스타트레이더는 강력한 내부 통제와 고객 중심의 서비스 철학을 바탕으로, 투명성•신뢰성•지속 가능한 성장을 핵심 가치로 삼아 개인 고객과 파트너사 모두에게 서비스를 제공하고 있다.

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SOURCE STARTRADER