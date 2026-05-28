STARTRADER ra mắt 33 cổ phiếu Mỹ và ETF mới thuộc các lĩnh vực đang định hình tương lai của thị trường toàn cầu

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, khách hàng sẽ được tiếp cận các cơ hội đầu tư nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng bán dẫn, năng lượng sạch, nền kinh tế không gian và các ETF theo chủ đề vĩ mô

DUBAI, UAE, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER chính thức công bố bổ sung 33 cổ phiếu Mỹ và ETF mới vào nền tảng giao dịch của mình, bắt đầu khả dụng từ Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Trải dài trên 9 lĩnh vực khác nhau, danh mục sản phẩm mới mang đến cho khách hàng khả năng tiếp cận có chiến lược với những ngành đang thu hút dòng vốn tổ chức mạnh mẽ nhất trên thị trường toàn cầu.

STARTRADER Launches 39 New US Stocks and ETFs Across the Sectors Shaping the Future of Global Markets

Môi trường thị trường hiện tại đang được định hình bởi một loạt xu hướng cấu trúc có tính liên kết chặt chẽ: sự bùng nổ của hạ tầng AI, nhu cầu năng lượng đi kèm, hệ sinh thái bán dẫn và phần cứng quang học hỗ trợ phía sau, cũng như quá trình thương mại hóa nền kinh tế không gian. Việc mở rộng sản phẩm lần này được xây dựng xoay quanh chính hệ sinh thái đó.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò trung tâm trong lần ra mắt này, với các sản phẩm như ARM, APP, FIG, CLS và CRDO — đại diện cho lĩnh vực phần cứng AI, kiến trúc CPU và hạ tầng phần mềm. Song song đó, các công ty bán dẫn và truyền thông quang học như ASML, LITE, COHR, TER, ONTO và KEYS hỗ trợ quá trình sản xuất chip tiên tiến cũng như khả năng truyền tải dữ liệu tốc độ cao mà các hệ thống AI quy mô lớn yêu cầu.

Khi AI tiếp tục được ứng dụng rộng rãi hơn, nhu cầu đối với năng lượng và hạ tầng tiện ích cũng tăng theo. Các mã GEV, OKLO, CCJ, CEG, TLN, UUUU và UNG phản ánh các lĩnh vực liên quan đến phát điện, hiện đại hóa lưới điện và chuyển đổi năng lượng sạch — những yếu tố cần thiết để duy trì các môi trường điện toán thế hệ mới.

Danh mục lần này cũng mở rộng sang nền kinh tế không gian thông qua ASTS, RKLB, IRDM và SATS, tập trung vào truyền thông vệ tinh và mạng lưới quỹ đạo tầm thấp trong bối cảnh dòng vốn tổ chức tiếp tục đổ vào lĩnh vực này.

KTOS mang đến khả năng tiếp cận lĩnh vực quốc phòng tự động hóa và công nghệ drone. Hoàn thiện thêm cho danh mục là INSM, STRL và TME — đại diện cho các cơ hội về hạ tầng và ứng dụng công nghệ — cùng với sáu ETF theo chủ đề khu vực gồm Nhật Bản (EWJ), Hàn Quốc (EWY), Brazil (EWZ), Ấn Độ (INDA), Trung Quốc (MCHI), ETF công nghệ đòn bẩy (TQQQ), cũng như TLT — đóng vai trò như một công cụ neo lợi suất trong giai đoạn chuyển đổi lãi suất.

"Đợt ra mắt này không đơn thuần là bổ sung thêm sản phẩm — mà là xây dựng khả năng tiếp cận tới hệ sinh thái các ngành đang thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của dòng vốn toàn cầu. AI, năng lượng, bán dẫn và không gian không phải là những xu hướng tách biệt; chúng được liên kết chặt chẽ với nhau về mặt cấu trúc. Khách hàng của chúng tôi xứng đáng được tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái đó, với độ phủ và tính phù hợp mà thị trường hiện đại yêu cầu."

— Peter Karsten, CEO STARTRADER

Toàn bộ 33 sản phẩm hiện đã khả dụng trên hệ sinh thái giao dịch của STARTRADER từ Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026, mang đến cho khách hàng khả năng tiếp cận rộng hơn với các xu hướng đầu tư toàn cầu thông qua danh mục sản phẩm đa dạng và chiến lược hơn. Khách hàng được khuyến khích tham khảo đầy đủ thông số sản phẩm để xem chi tiết về hợp đồng và các điều kiện giao dịch liên quan.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý tại năm khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp giữa tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác với cam kết về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững dài hạn.

