شركتا DXC وAptys Solutions يتعاونان لتحديث اتصال أنظمة المدفوعات للمؤسسات المالية الأمريكية

آشبورن، فيرجينيا، 4 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology ‏(مؤشر بورصة نيويورك: DXC)، الشريك الرائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، وشركة Aptys Solutions، مزود حلول المدفوعات الشاملة الذي يخدم أكثر من 5,500 مؤسسة مالية أمريكية، اليوم عن عقد شراكة إستراتيجية لتسريع تحديث أنظمة المدفوعات، وتبسيط كيفية اتصال المؤسسات المالية (FIs) بخدمات المدفوعات وإدارتها عبر الشبكات والقنوات. ستُمكّن هذه الشراكة المؤسسات المالية من تعزيز الكفاءة، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء والأعضاء.

DXC and Aptys Solutions Partner to Modernize Payments Connectivity for U.S. Financial Institutions

توفر Aptys Solutions منصة موحدة للمدفوعات تدعم معاملات نظام المُقاصة الآلية (ACH)، والتحويلات البنكية (wire)، والمدفوعات الفورية (®FedNow و®RTP)، وتبادل الصور، والقنوات الرقمية، إلى جانب خدمات الدليل، وضوابط مكافحة الاحتيال، وأدوات إدارة الأموال. ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم DXC بدمج قدرات اتصال ومواءمة المدفوعات من شركة Aptys ضمن محفظتها لتحويل الخدمات المصرفية، لتمكين المؤسسات المالية من تبسيط معالجة المدفوعات، وتحسين قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة، وخفض إجمالي تكلفة الملكية.

معًا، تهدف كل من DXC وAptys إلى إتاحة الوصول إلى الابتكار المصرفي من الجيل التالي. في حين أن شبكة Aptys التي تضم أكثر من 5,500 بنك مجتمعي واتحاد ائتماني تمثل جزءًا بالغ الأهمية من المنظومة المالية الأمريكية، فإن هذه المؤسسات غالبًا ما تفتقر إلى نفس مستوى الوصول إلى القدرات المتطورة التي تتمتع بها أكبر البنوك. ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكّن المؤسسات المالية من جميع الأحجام من الاستفادة من منظومة التحديث والابتكار لدى DXC — بما في ذلك التمويل المُدمج في أنظمتها، والأصول الرقمية، والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي — والتي سيتم تقديمها بسلاسة عبر منصة مدفوعات Aptys.

قال Sandeep Bhanote، الرئيس العالمي والمدير العام للخدمات المالية في DXC: "تبحث المؤسسات المالية عن طرق عملية لتحديث أنظمة المدفوعات مع إدارة التكلفة، والتعقيد، والمخاطر". "من خلال الجمع بين البنية التحتية الحديثة للمدفوعات لدى Aptys وخبرة DXC العميقة في بيئات الأنظمة المصرفية الأساسية، نساعد المؤسسات المالية على اتخاذ نهج تدريجي وعملي للتحديث".

توفر Aptys اتصالًا قائمًا على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للتحقق من الحساب، والاستعلام عن الرصيد، وخدمات الدليل، وبدء عمليات الدفع، والرسائل. واليوم، تدعم العديد من المؤسسات المالية هذه الخدمات مقابلَ تكلفة، بينما تقوم جهات خارجية بالوصول إلى البيانات الناتجة وتعيد بيعها بهوامش ربح كبيرة. معًا، ستتيح DXC وAptys المعالجة المباشرة بين البنوك، وتساعد المؤسسات على الاستفادة بشكل أكبر من القيمة الناتجة عن البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بها، مما يقلّل الاعتماد على مستويات التكنولوجيا المالية الوسيطة، ويعزّز مستوى التحكم والشفافية عبر عمليات المدفوعات.

قال Naseer Nasim، الرئيس التنفيذي لشركة Aptys Solutions: "تمكّن Aptys Solutions آلاف المؤسسات المالية من تقديم تجارب مدفوعات أسرع وأذكى وأعلى أمانًا". "إن شراكتنا مع DXC توفّر التوسُّع والموثوقية والقوة التشغيلية اللازمة لمساعدة المؤسسات على التحديث بثقة، مع الحفاظ على الثقة في صميم كل علاقة مدفوعات".

تركّز المرحلة الأولى من الشراكة على تمكين معاملات واجهات برمجة التطبيقات (API) في المدفوعات الأساسية، مع خطط للبناء على هذه الاستخدامات الأساسية لتحديث البنية التحتية المالية التقليدية، وتعزيز طرق تقديم المؤسسات لخدماتها. ستقدّم المراحل المستقبلية قدرات جديدة مثل المحافظ الرقمية، وخدمات الحفظ (custody)، وخدمات إدارة الثروات.

نبذة عن DXC Technology

شركة DXC (مؤشر بورصة نيويورك: DXC) هي شريك رائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام — لمساعدتها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل DXC على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. اعرف المزيد على dxc.com.

نبذة عن Aptys Solutions

شركة Aptys Solutions هي مزود رئيسي لتكنولوجيا المدفوعات الشاملة. تقوم منصتنا الموحدة بتشغيل معاملات نظام المُقاصة الآلية (ACH)، والتحويلات البنكية (wires)، والتحويلات الدولية، والشيكات، والمدفوعات الفورية عبر ®FedNow و®RTP. وأكثر من 5,500 مؤسسة مالية تثق في شركة Aptys أن تقوم بمعالجة مليارات الدولارات من المعاملات كل عام. مَدفوعةً بالابتكار ورسالتها التي تتمحور حول العملاء، تمكّن شركة Aptys المؤسسات من تحديث منظومات المدفوعات لديها، وتقليل التعقيد، وفتح فرص جديدة للإيرادات، وتقديم تجارب مدفوعات أكثر أمانًا وكفاءة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: aptyssolutions.com.

للتواصل الإعلامي: شركة DXC، السيدة Ashley Houk-Temple، العلاقات الإعلامية، الهاتف: 3973-245-520 1+، البريد الإلكتروني: [email protected]؛ شركة Aptys، البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2837876/DXC_Technology_Company_DXC_and_Aptys_Solutions_Partner_to_Modern.jpg