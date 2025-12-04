DXC y Aptys Solutions modernizarán la conectividad de pagos de las instituciones financieras estadounidenses

ASHBURN, Va., 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, y Aptys Solutions, proveedor de soluciones de pago integrales que presta servicios a más de 5.500 instituciones financieras estadounidenses, anunciaron hoy una alianza estratégica para acelerar la modernización de los pagos y simplificar la conexión y gestión de las instituciones financieras (IF) a los servicios de pago en todas sus redes y canales. Esta alianza permitirá a las IF mejorar la eficiencia, reducir el riesgo operativo y optimizar la experiencia de sus clientes y miembros.

Aptys Solutions ofrece una plataforma de pagos unificada compatible con ACH, transferencias bancarias, pagos instantáneos (FedNow® y RTP®), intercambio de imágenes y canales digitales, además de servicios de directorio, control de fraude y herramientas de gestión de fondos. Gracias a esta alianza, DXC integrará las capacidades de conectividad y orquestación de pagos de Aptys con su portafolio de transformación bancaria, lo que permitirá a las instituciones financieras optimizar el procesamiento de pagos, mejorar la interoperabilidad entre sistemas y reducir el coste total de propiedad.

Juntos, DXC y Aptys buscan democratizar el acceso a la innovación bancaria de última generación. Si bien la red de Aptys, con más de 5.500 bancos comunitarios y cooperativas de crédito, representa una parte crucial del ecosistema financiero estadounidense, estas instituciones a menudo carecen del mismo acceso a capacidades de vanguardia que los bancos más grandes. Gracias a esta alianza, las instituciones financieras de todos los tamaños podrán aprovechar las herramientas de modernización e innovación de DXC, incluyendo finanzas integradas, activos digitales y servicios basados en IA, que se ofrecen sin problemas a través de la plataforma de pagos de Aptys.

"Las instituciones financieras buscan maneras prácticas de modernizar los pagos, gestionando al mismo tiempo los costos, la complejidad y el riesgo", indicó Sandeep Bhanote, director global y gerente general de Servicios Financieros de DXC. "Al combinar la moderna infraestructura de pagos de Aptys con la amplia experiencia de DXC en entornos bancarios centrales, ayudamos a las instituciones financieras a adoptar un enfoque gradual y pragmático para la modernización".

Aptys ofrece conectividad basada en API para verificación de cuentas, consulta de saldo, servicios de directorio, iniciación de pagos y mensajería. Actualmente, muchas instituciones financieras ofrecen estos servicios a un costo, mientras que terceros acceden y revenden los datos resultantes con márgenes de beneficio significativos. Juntos, DXC y Aptys facilitarán el procesamiento directo entre bancos y ayudarán a las instituciones a aprovechar al máximo el valor generado por su propia infraestructura de pagos, reduciendo la dependencia de intermediarios fintech y fortaleciendo el control y la transparencia en los flujos de trabajo de pagos.

"Aptys Solutions permite a miles de instituciones financieras ofrecer experiencias de pago más rápidas, inteligentes y seguras", afirmó Naseer Nasim, consejero delegado de Aptys Solutions. "Nuestra alianza con DXC aporta la escala, la fiabilidad y la solidez operativa necesarias para ayudar a las instituciones a modernizarse con seguridad, manteniendo la confianza como eje central de cada relación de pago".

La fase inicial de la colaboración se centra en habilitar las principales transacciones de la API de pagos, con planes para aprovechar estos casos de uso fundamentales para modernizar la infraestructura financiera tradicional y optimizar la prestación de servicios por parte de las instituciones. Las fases futuras incorporarán nuevas funcionalidades como billeteras digitales, servicios de custodia y gestión patrimonial.

Acerca de DXC Technology

DXC (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los parques tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

Acerca de Aptys Solutions

Aptys Solutions es un proveedor líder de tecnología de pagos integral. Nuestra plataforma unificada impulsa ACH, transferencias bancarias, transferencias internacionales, cheques y pagos en tiempo real a través de FedNow® y RTP®. Más de 5.500 instituciones financieras confían en Aptys para procesar miles de millones de dólares en transacciones cada año. Impulsada por la innovación y una misión centrada en el cliente, Aptys permite a las instituciones modernizar sus ecosistemas de pago, reducir la complejidad, generar nuevas oportunidades de ingresos y ofrecer experiencias de pago más seguras y eficientes. Para más información, visite aptyssolutions.com.

Contactos para los medios: DXC, Ashley Houk-Temple, Relaciones para los medios, +1 520-245-3973, [email protected]; Aptys, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837876/DXC_Technology_Company_DXC_and_Aptys_Solutions_Partner_to_Modern.jpg